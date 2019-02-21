　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／愛．欺　悲情成分多還是失德成分多

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼愛．欺。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

文藝電影，很喜歡導演處理全片的調性，情感溫和速度平緩，卻流暢無冷場，而劇情單線又蘊藏懸疑，整體感是好看的，小成本電影，編劇力很強，在對白上用心，從諾貝爾文學獎得獎者口中出來的對白，並不能過度平凡不具說服力，這是挑戰編劇很大的嘗試，女主角相當犀利的演技，難怪入圍奧斯卡。

一個女人對家庭丈夫的奉獻，可以有多大，劇情流暢而處處合乎邏輯，於是完全理解這整個事件來龍去脈的無奈，也看出女性地位在英美白人世界，假面的平等自由底下是多諷刺，厲害的故事，驚豔的題材，文青電影，好看。

這部電影很巧妙的將劇情置入時代悲劇與無奈的處境，但於情於理在事實上這是一對經營文化欺詐的老夫妻檔，以衛道不同觀點來批判，這對夫妻行為仍然不可取，畢竟這天底下有多少擁有才華卻仍遵守遊戲規則者，默默經營著這份事業，也許正因為他們就是女人而沒得到賞識，但不間斷的努力中，這些人的立場又將是如何看待此案例，是非永遠都有一個準則，被諒解不代表行為正確，更不能理直氣壯，正如片中老男主角，便是有此徵兆。


 

片　　名：愛．欺
英文名稱：The Wife
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2019-02-14
片　　長：99分鐘
導　　演：比悠恩朗吉(Björn Runge)
演　　員：葛倫克蘿絲(Glenn Close) 、 強納森普萊斯(Jonathan Pryce) 、 麥斯艾朗(Max Irons) 、 安妮史塔克(Annie Starke)
國　　家：英國、瑞典
語　　言：英語
發行公司：威視

劇情大綱

《愛．欺》改編自同名暢銷小說，身為知名作家的喬（強納森布萊斯 飾）和妻子瓊安（葛倫克蘿絲 飾）結縭40餘年，是眾人眼中欽羨的文壇賢伉儷，就在喬即將前往瑞典獲頒諾貝爾文學獎的前夕，瓊安正面臨著她人生中最大的衝擊：那些生命旅程中無數次為了支持丈夫的犧牲，終於在她多年來隱忍喬外遇的壓力下逐漸反撲，她無法確定自己是否還能繼續委屈下去，進而成就屬於丈夫的一切……。

▲▼愛．欺。（圖／imdb）

▲沒有才華的教授和有天分卻不被社會接受的地下作家妻子。

▲▼愛．欺。（圖／imdb）

▲在出版社工作卻沒有出版機會，男權至上的白人世界。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
便當店吃飯隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！偷拍PO網掀暴動
透天厝門面「空長2層樓」！他譏「淘寶蓋的」…網曝真正用途

關鍵字：瘋電影,愛．欺,賴賴,葛倫克蘿絲(Glenn Close),強納森普萊斯(Jonathan Pryce)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／愛．欺　悲情成分多還是失德成分多

瘋電影／沒有煙硝的愛情　有些愛情註定刻骨銘心

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

瘋電影／愛．欺　悲情成分多還是失德成分多

瘋電影／沒有煙硝的愛情　有些愛情註定刻骨銘心

同婚專法草案出爐　許毓仁：建議送立院後俓付二讀

潮流在走「奶茶色」要有　6雙經典鞋款必入手

三星大秀旗艦機S10　GIS-KY等供應鏈high翻

韓國瑜選不選總統？他提賴清德　「政治明星最慘的下場」

台積電股利政策買盤狂追　分析師報給你60檔具季配息潛力個股

台北好野人真正多！中高總價交易三大熱區

同婚專法定調為「釋憲施行法」　王金平：從未看過這樣的命名

快訊／北市中正路社區11樓頂火警！濃煙竄出　警消搶救中

華聞快遞／上海「專精特新」企業已達2103家　戶均銷售收入破1.9億元

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

悲情成分多還是失德成分多

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更..

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

超市火鍋肉片變出5道美味料理

落健生髮水的效果及風險

嬰兒便便家長怎樣觀察才正確？

《女兒愛擦地》驚悚短篇小說

LINE被誰封鎖　兩招測試就知..

更多熱門

相關新聞

有些愛情註定刻骨銘心

二戰結束後，被蘇聯接管的波蘭依然逃不出備戰煙硝，嚮往自由的音樂家與滿懷激情的美聲女伶卻一見鍾情，儘管外面的世界諜影重重、風聲鶴唳，人人互相猜忌，在兩人爵士樂喧騰的內心世界，只有愛情能天長地久。

自從妹妹外星人出現世界就變了

原來廉政公署署內聯姻眾多

政府規定聽搖滾樂不能扭動身體

他的人生就像華麗時尚秀

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒煞氣一綁

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳打爆臉

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面