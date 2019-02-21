瘋電影／愛．欺　悲情成分多還是失德成分多

文／賴賴

瘋言瘋語：

文藝電影，很喜歡導演處理全片的調性，情感溫和速度平緩，卻流暢無冷場，而劇情單線又蘊藏懸疑，整體感是好看的，小成本電影，編劇力很強，在對白上用心，從諾貝爾文學獎得獎者口中出來的對白，並不能過度平凡不具說服力，這是挑戰編劇很大的嘗試，女主角相當犀利的演技，難怪入圍奧斯卡。

一個女人對家庭丈夫的奉獻，可以有多大，劇情流暢而處處合乎邏輯，於是完全理解這整個事件來龍去脈的無奈，也看出女性地位在英美白人世界，假面的平等自由底下是多諷刺，厲害的故事，驚豔的題材，文青電影，好看。

這部電影很巧妙的將劇情置入時代悲劇與無奈的處境，但於情於理在事實上這是一對經營文化欺詐的老夫妻檔，以衛道不同觀點來批判，這對夫妻行為仍然不可取，畢竟這天底下有多少擁有才華卻仍遵守遊戲規則者，默默經營著這份事業，也許正因為他們就是女人而沒得到賞識，但不間斷的努力中，這些人的立場又將是如何看待此案例，是非永遠都有一個準則，被諒解不代表行為正確，更不能理直氣壯，正如片中老男主角，便是有此徵兆。





片 名：愛．欺

英文名稱：The Wife

類 型：愛情、劇情

上映日期：2019-02-14

片 長：99分鐘

導 演：比悠恩朗吉(Björn Runge)

演 員：葛倫克蘿絲(Glenn Close) 、 強納森普萊斯(Jonathan Pryce) 、 麥斯艾朗(Max Irons) 、 安妮史塔克(Annie Starke)

國 家：英國、瑞典

語 言：英語

發行公司：威視

劇情大綱



《愛．欺》改編自同名暢銷小說，身為知名作家的喬（強納森布萊斯 飾）和妻子瓊安（葛倫克蘿絲 飾）結縭40餘年，是眾人眼中欽羨的文壇賢伉儷，就在喬即將前往瑞典獲頒諾貝爾文學獎的前夕，瓊安正面臨著她人生中最大的衝擊：那些生命旅程中無數次為了支持丈夫的犧牲，終於在她多年來隱忍喬外遇的壓力下逐漸反撲，她無法確定自己是否還能繼續委屈下去，進而成就屬於丈夫的一切……。

▲沒有才華的教授和有天分卻不被社會接受的地下作家妻子。

▲在出版社工作卻沒有出版機會，男權至上的白人世界。



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