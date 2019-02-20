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臺灣新創以色列初試啼聲　驚艷全世界

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▲▼▲▼貿協帶領台灣新創團隊前往以色列，發表台灣創新能量。（圖／貿協提供）

▲貿協帶領台灣新創團隊前往以色列，發表台灣創新能量。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

因應全球新創蓬勃發展趨勢，外貿協會首次規劃「探索新創DNA-Taiwan Startups赴以色列參訪團」，率領我國醫療、金融科技、IoT、半導體等4大領域11家新銳新創團隊赴以色列特拉維夫及耶路撒冷，了解當地生態圈，另外在特拉維夫辦展，展現臺灣科技能量，創造我國新創被投資機會。

根據美國華盛頓特區之非營利研究機構「全球創業精神暨發展機構」(GEDI)調查，臺灣於「創業態度」、「創業能力」以及「創業企圖心」三大面向綜合評比於2015年名列亞洲第一；以色列則擁有全世界最高的人均新創企業數，約每1,500 人就有 1 家新創公司，有6000家上下新創蓬勃發展，更有350家國際企業看好以國人才，於當地設立研發中心。

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為學習實踐以色列人「Chutzpah」勇於挑戰權威、突破限制的精神，貿協董事長黃志芳特率領新創團隊於特拉維夫進行Pitch發表，增進臺以雙邊互動交流。Taiwan Startups Demo Day共吸引56位以色列投資人共襄盛舉，其中不乏知名創投Maverick Venture、i3 Equity Partners、股權募資平台OurCrowd、天使投資人Spinach Angels、學術機構特拉維夫大學以及大型企業SamsungElectronics等，更於會中安排以色列Facebook資深客戶夥伴為團隊介紹以色列新創生態圈。

Demo Day中，翼詠科技發表「智能澆灌控制器及物聯網雲端系統」，藉由分析氣象資料、植被及土壤特性等數據，擬訂智慧澆灌排程，2017獲SMAhome國際智慧建築與家庭聯網設備應用展Top of Innovation Award。神經元科技介紹其易攜帶、檢測快速且具自動判讀功能的「腦神經檢查裝置」，可以協助診斷腦內疾病風險。瑞保網路科技則把個人對個人的借貸關係，透過網路以及平台的信用機制與風險管理，讓投資人跟申貸人，藉由網路找到彼此，獲得矽谷知名創投橡子園投資數百萬美元，同時也是臺灣第一家金管會專案核准與銀行合作的互利金融平台。

除Facebook資深客戶夥伴Mr. Yorkovsky外，也包含協助新創國際發展之以國資深顧問Ms. Glikman，及以色列醫療新創Pink of View創辦人Zamir。評審表示，臺灣於ICT產業擁有強大研發能力及製造實力，加上專利相關法規保障完善，提供新創充分發揮場域。未來，期待以貿協的海外產業關係，協助我國新創團隊國際鏈結，打通海外市場關節。

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關鍵字：貿協,以色列,新創

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