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懷特生技「癌因性疲憊症」處方新藥　申請健保給付盼普及

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▲懷特生技總經理鄭建新,美吾華集團執行董事李伊伶,總裁陳寬墀,董事長李成家,安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為懷特生技總經理鄭建新、美吾華集團執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、董事長李成家、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）針對「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨）的上市處方新藥「黃耆多醣體注射劑」，主要為癌症病患在化療後體力遭嚴重削弱的治療用藥，但是因為價格不低而無法普及，因此美吾華董事長李成家呼籲政府，盼能支持本土自行研發新藥，納入健保給付。

美吾華懷特安克生技集團今年邁入43週年，至今已有美吾華、懷特生技、安克生醫、聲博科技共4家公司，持續以自有品牌與通路、生技新藥研發、智慧醫療影像創新醫材、高端超音波相容替代性探頭檢測系統，開創產業新局。

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▲懷特生技總經理鄭建新,美吾華集團執行董事李伊伶,總裁陳寬墀,董事長李成家,安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／記者姚惠茹攝）

懷特生技總經理鄭建新表示，懷特生技從黃耆，獨特萃取、分離、高度純化精製的「黃耆多醣體注射劑」，成為衛福部第一個核准上市，同時是全球唯一治療「癌因性疲憊症」（癌症化放療痛苦折磨）的處方新藥，年前順利完成收案達310人的四期臨床試驗，臨床試驗成果已彙整為7篇論文，發表在國內外重要醫學會，像是美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）、世界臨床藥理大會（WCP）、台灣癌症聯合學術年會（TCC）與知名國際醫學期刊《cancers》等。

不過「黃耆多醣體注射劑」取自的黃耆原料，鄭建新表示，懷特生技在外蒙古有2000畝契作田地，從每一畝地300公斤的黃耆精選18公斤，再送到加工廠經過68道程序精萃製成，主要是癌症病患在化療後體力遭嚴重削弱時，針對「癌因性疲憊症」的治療用藥，但是因為成本較高，導致費用不低而無法普及，因此呼籲政府，盼能支持本土自行研發新藥，納入健保給付。

展望今年布局，鄭建新表示，懷特生技自行研發的黃耆多醣注射劑「懷特血寶凍晶注射劑」，目前業績逐月成長，甚至在1月創下銷售新高，其它產品也進入末期完工階段，像是預防骨質疏鬆的「懷特骨寶」、防止因糖尿病導致腎病變的「懷特糖寶」，也都已完成美國FDA二期臨床試驗，今年將以努力產品的授權開發，藉此尋求大陸和美國的藥廠合作。

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關鍵字：美吾華,懷特生技,癌因性疲憊症,李成家,鄭建新

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