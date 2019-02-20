求放過！為金銀河查稅事件　財政部小編向韓市長求饒　

▲網路聲量高的高雄市長韓國瑜這次上了財政部臉書，小編竟然是求饒，請韓市長息怒。（圖／記者洪正達攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

戰過台灣大哥大董事長蔡明忠、館長陳之漢、以及宅神朱學恆之後，因而成名「財政部小編」，這次財政部小編澄清對象，竟是網路聲量高的高雄市長韓國瑜，今（20）日發布臉書喊：「韓市長，我們沒有把矛頭指向金銀河燈會」「市長大大息怒！」並連續寫了三次「我們真的沒有！」針對金銀河燈會查稅，求饒意味濃厚。

部會臉書當中，財政部小編以清新可人的形象，擄獲許多網友的心，又自稱「馬卡龍女孩」不過這次小編澄清的對象，竟是韓國瑜。

請繼續往下閱讀...

因為韓國瑜接受媒體訪問，問及韓國瑜傳高雄市國稅局將對金銀河燈會的「金銀財寶」夜市攤販查稅，韓國瑜表示，「這一點意義都沒有」。

小編針對此事寫到，國稅局的作法是只要有銷售行為，都希望辦理稅籍登記。財政部也考慮到小老百姓為了維持生計而做點小生意，所以月營業額8萬元以下，是不用繳營業稅；營業額8萬元以上，才課徵1%。小編強調，走進民心體恤百姓的同時，租稅公平也必須靠大家共同守護。

小編這次PO文，短短時間內就湧入數十則留言，意見十分兩極，再度引發熱點，有網友支持小編，認為上班族所領的薪資都要繳稅，攤販做生意自然也是要繳稅；但也有網友笑稱「中華民國財政部不顧北京反對」；不過也有網友替韓國瑜說話，認為國稅局課的稅上繳中央，中央撥款又常有意見。

▼挑戰過許多名人的財政部小編，又稱馬卡龍女孩，今日向韓市長求饒。（圖／翻攝財政部臉書）

▼這次小編向韓市長喊話。（圖／翻攝自財政部臉書）