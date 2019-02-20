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人工智慧學校培育AI人才　廖俊智：協助台塑化一年省上億成本

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▲台灣上市櫃公司協會今天以「走出同溫層，談學界與業界互動」為題，邀請中央研究院院長廖俊智擔任主講人，他致力於培育AI人才，協助產業推動轉型升級。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣上市櫃公司協會今天以「走出同溫層，談學界與業界互動」為題，邀請中央研究院院長廖俊智擔任主講人，他致力於培育AI人才，協助產業推動轉型升級。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

近來業界疾呼缺乏AI人工智慧人才，中研院院長廖俊智今（20）日表示，資料科學協會已籌備人工智慧學校，已培養上千位人才，協助企業導入AI已有嶄獲，以化煉油、柴油設備的溫度控制導入AI為例，就讓台塑化一年節省1.4億元的成本。

台灣上市櫃公司協會今天以「走出同溫層，談學界與業界互動」為題，邀請中央研究院院長廖俊智擔任主講人，並召開會員大會，除創辦人蔡榮騰、施明豪外，大聯大董事長黃偉祥、友嘉集團總裁朱志洋、大成集團副總裁韓家寅、福邦證券董事長林火燈、台灣大車隊董事長林村田等貴賓與會。

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台灣人工智慧近年急速發展，廖俊智表示，他在推動人工智慧學校的過程裡，也發現產學鴻溝、人才缺乏、習慣外來技術導入等問題，因此中研院與資料科學協會籌備科技生態發展基金會，並成立台灣人工智慧學校，透過三個月一期的課程，已培養上千位人才。

「透過三個月時間密集培訓AI技術種子，希望找不到人才不再成為未能發展AI的藉口，並建立終身學習、解決問題的文化。」廖俊智說，人工智慧學校由第一線研究者任導師，訓練找題、解題的能力，也藉此培養符合產業實際需求的人才。

廖俊智表示，前二年成立人工智慧學校時，為了募資曾拜訪台塑集團總裁王文淵，他前後聽了三次簡報，決定大力支持AI發展，因此台塑四寶及總管理處共派出97名員工參與學習，王文淵也一路聽了十次報告。

「光是台塑化煉油、柴油設備的溫度控制導入AI，1年就省了1.4億元。」廖俊智說，AI也許不會直接反應在產品上，但它所帶來的價值無與倫比，可成為台灣各產業推動數位轉型的利器。

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關鍵字：台塑,王文淵,中央研究院,廖俊智,AI,台灣上市櫃公司協會

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