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暖冬促冷氣早販2019提前開打　「空氣清淨」變重點功能

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▲台灣松下發表2019年空調系列產品。（圖／台松提供）

▲台灣松下發表2019年空調系列產品，主打空氣清淨技術。（圖／台松提供）

記者蔡惠如／綜合報導

往年冷氣空調在夏季前「提早開賣」的早販市場，約莫在3月開始發酵，今年受暖冬影響，早販市場提前到2019年1月就逐漸開打，Panasonic、日立與三菱重工等日系廠商，已在台舉辦新年度的空調商品發表會，通路業者透露，早在1月份各家就開始接收訂單，而大金新產品則會在3月中正式發表。

因近年空汙議題受到關注，且人人有感的狀態下，去年空氣淨機登上熱門家電行列，今年空調新品，也針對「空氣清淨」作主打，畢竟強調冷度與耐用度，都在品牌力上決勝負，空氣清淨與過濾功能，將成為空調品項另一個能操作的新議題。

Panasonic研發的nanoe技術，廣泛應用在旗下電冰箱、空氣清淨機產品上，今年針對空調也強調升級的nanoe G功能，比起以往的被動處理，nanoe G強調主動包覆空氣懸浮微粒並透過循環系統帶離，且在機身上安裝顯示器，讓使用者「有感」空氣乾淨。

日立則延續強調日本製壓縮機意象，採用奈米光觸媒、PM2.5濾網除塵，並有抑菌防霉功能，透過與手機連線，可遠端遙控之外，也能通知濾網清洗的提醒，達到空氣清淨無異味的效果。

三菱重工請來日本男星阿部寬代言，其表示將推出更迷你的家用機型外，也強調3層濾網與抗過敏源清淨系統，強力風流能讓室內循環更好，並宣佈即起至4／30，購買多聯式系列產品，贈送AQUA無線直立式吸塵器；選購一對一系列產品，加贈AQUA時尚鏡面烤箱，上網登錄享有主機板7年及壓縮機15年保固；完成壁掛式室內機保固登錄，可獲2年份光觸媒及抗過敏源濾網。

▲三菱重工2019年空調產品。（圖／三菱重工提供）

▲三菱重工2019年空調產品請來阿部寬，新一年要推家用小型冷氣。（圖／三菱重工提供）

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關鍵字：冷氣,冷氣早販,空調,空氣清淨,Panasonic,日立,三菱重工

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