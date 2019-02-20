台商資金想回家　諮詢免驚財部保證不追稅

▲財政部也已經宣示，歡迎在外打拼多年的台商資金回台，政府會提供一條「讓台商安心的路」。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部日前發佈解釋令，明定海外資金匯回台灣免課稅的態樣，但是實際成功的案件，仍維持在南區國稅局輔導的2個案件，財政部今（20）日向台商掛保證，諮詢的案件並不會報追稅，鼓勵台商跨出回來的第一步。

財政部日前發布解釋令裡明確說明三種資金，包含非屬海外所得的資金（也就是本金）、屬於海外所得，但已課所得基本稅額的資金、以及屬海外所得，未課徵所得基本稅額但已逾核課期間的資金，就屬於免課稅的資金。且財政部清楚的提供可以提供什麼樣的證明文件，如果是屬於上述的三種樣態與資金，就可以不用擔心課稅的問題。

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而擔心台商將資金匯回對於稅務問題不清楚，轄下的五區國稅局也都設有諮詢平台，可以提供台商諮詢，不論是具名或者是匿名，都可以諮詢。

不過台商最擔心，一旦向國稅局諮詢，就會成為追稅的對象。財政部次長吳自心參加資誠所舉辦的「台商資金回台暨租稅天堂資產佈局」研討會上表示，財政部長蘇建榮已經明確的宣示，歡迎在海外打拼多年的台商回台，政府也會提供這些台商「安心回家的路」，所以不論是台商企業、個人向國稅局諮詢，相關資料都會「去識別化」且國稅局也兼具保密的責任，因此不會藉此向台商列為查核選案（追稅、查稅）的重點。

吳自心進一步表示，如果台商所提供的文件或者是憑證，不在解釋令附件說明的憑證或是證明文件範圍內，也不用擔心，只要是說法合理，財政部會採取公開的態度，並且也會滾動式檢討，以彌補解釋令不足之處。

南區國稅局局長盧貞秀表示，南區國稅局目前已有13個諮詢案例，且也已經有成功匯回或者確定投資的成功案例，不過因為企業因為帳目較為清楚，且也多具有帳務憑證所以仍居諮詢的大多數；至於個人的部分，因為缺乏相關文件爭議性較多，所以現在觀望中者居多。

南區國稅局局長盧貞秀表示，自提供海外台商稅務諮詢服務後，目前已有13個諮詢案例，其中一部分已經確定回台，在南科設廠投資。不過她也坦言，企業資金回台較沒有問題，因為多有帳務憑證，很容易釐清，個人資金因缺乏相關證明，可能就有爭議，因此目前來諮詢的對象多為企業。