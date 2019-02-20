中興文創園區尋寶集點　抽涼暖空氣機等獎品

▲▼宜蘭文化局推出中興文創園區尋寶集點活動，將送出Dyson涼暖空氣清淨機、健康心律手環、2019童玩節假日雙人券等獎品，歡迎遊客試手氣拿大獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

由日據時代紙廠舊倉庫活化轉身的中興文化創意園區，充滿歷史感的大煙囪及老建物是臉書、IG熱門打卡景點，宜蘭文化局推出「Follow Tree跟著崔崔解謎趣」集點活動，遊客只要用手機下載中興文創APP至園區各點掃描QR CODE，透過輕鬆有趣的問答方式走訪各建物，即可獲得Dyson涼暖空氣清淨機、健康心律手環、2019童玩節假日雙人券、文創電商平台折價券等抽獎資格，活動自即日起至4月7日止，歡迎民眾至中興文創尋寶去！

宜蘭文化局表示，以工業遺構、歷史建物為特色的中興文創園區，擁有豐富的文史及在地風華敘事，為了讓民眾貼近及認識園區空間建物，特別以紙漿的原料「樹」為發想，透過樹精靈「崔崔Tree」的故事，邀請大家尋寶蒐集點數，而手機畫面中的樹不僅可切換外型、從樹苗長大結出果實，甚至能無限次闖關，累積所有玩家的能量增加種植數量，還能隨時觀察樹木的成長狀態，操作簡單也非常有趣。

特別的是，4月7日前完成第一次任務，除了可獲得Dyson涼暖空氣清淨機、Garmin Vivosmart 4 健康心律手環、2019童玩節假日雙人券等3大獎項的抽獎資格，3月1日至5月30日還加碼贈送「宜蘭興自造 文創電商平台」百元折價券，詳細活動訊息請至中興文創園區官網https://chccp.e-land.gov.tw/或粉絲專頁查詢。