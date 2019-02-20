吵夠沒？經濟部再澄清假新聞　說台灣真不缺電

▲經濟部今天再批民間，說台灣真不缺電，2年後也不缺電。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

1月底經濟部公布能源政策照舊，並且回應公投議題，不過工商團體持續表達台灣有缺電風險，民間也不斷有檢討能源政策聲浪，經濟部今天（20日）表示，有心人士持續發布不時言論，經濟部強調絕沒有違法否決公投，且2年後也不會缺電。

學者林建山今天投書《風傳媒》，說只足夠兩年的電力，是什麼臺灣能源政策，直指經濟部悍然違法否決以核養綠公投、並且明確指出以火力取代核能，另外也指出電力政策只有兩年，因為兩年後這些人的官職並不一定還在，因此兩年不缺電的保證沒人相信。

請繼續往下閱讀...

經濟部今天再度澄清，說這是扭曲經濟部的說法，經濟部譴責造謠。經濟部說，政府尊重每個人對於發電方式的偏好與立場，但針對爭議近幾十年不管是核電或核廢料議題，經濟部已清楚對外說明不是政府不作為，而是客觀事實不可行。經濟部還說，現在友人刻意散布政府只允諾2年不缺電，2年後會缺電的說法，是刻意曲解經濟部召開因應公投能源政策檢討結果。

經濟部強調，核電延役或重啟確有事實上的困難，且現在核電占比只有10.1%，政府目前正在全力開發低碳燃氣發電，以及再生能源作成為未來供電主力，希望社會各界全力支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期完成。

▼經濟部今天再批民間，說台灣真不缺電，2年後也不缺電。（圖／台電提供）