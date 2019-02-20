製造業因「急單」擬闖關放寬七休一　14種行業近142萬勞工恐受影響

▲經濟部擬鬆綁製造業七休一規定，近期將邀14種行業進行討論。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部近期針對製造業鬆綁七休一規定進行研商，以「急單」為由將14種行業納入鬆綁七休一的名單，預估將會有近142萬名勞工受影響。勞動部表示，過去經濟部曾以製造業急單需求進行提案，不過經濟部、產業界對急單定義看法不同，因而未通過放寬，待經濟部提案後再來召開勞動基準諮詢會討論。

勞基法新制在2018年3月正式上路後，輪班間隔可從原定11小時縮短為8小時，僅台電、中油、台糖等輪班人員適用，而放寬7休1例假可挪移，則須由中央目的事業主管機關評估後交由勞動部審查公告者才可鬆綁規定。

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經濟部過去曾針對製造業相關行業的急單需求，向勞動部提出鬆綁七休一，最終因「急單」定義不清楚而未能放寬。經濟部近期研擬再度召開會議，邀請勞資雙方共同討論。

根據會議議程顯示，經濟部以製造業因應天災、事變或突發事件、急單等理由，近期將進行勞資討論，製造業納入輪班間隔例外以及鬆綁七休一規定，預估適用於14種行業，包括印刷及其輔助業、黏土建築材料製造業、食品製造業、汽車零件製造業、金屬製品製造業、其他運輸工具及其零件製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業、印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業和電腦、電子產品及光學製品製造業。

勞動部政務次長劉士豪表示，經濟部過去提案擬鬆綁，不過當時在勞動基準諮詢會上並未把急單定義說清楚，加上公司對於急單定義也持不同看法，因此最後並未放寬。經濟部屆時評估釐清後，向勞動部提案才會召開勞動基準諮詢會進行討論，屆時也有可能經濟部認為沒有放寬需求，也不一定會送案。