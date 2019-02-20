科技公司「轉型」賣福袋　祭出房子大獎30天賺進200萬

▲過年期間討論度最高的「988福袋」於今（20）日中午正式抽出了大獎幸運兒。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

「房子送出去！福袋買起來！大家發大財！」過年期間討論度最高的「988福袋」於今（20）日中午正式抽出了大獎幸運兒，由家住台中的游姓男子獲得價值480萬元的房子。據988福袋臉書粉絲團抽獎直播上的資訊，該福袋的銷售數量達12,341個，中獎率為0.0081%。該公司也在粉絲團上透露，已洽談了第二檔活動的房子，將送出大台北地區千萬房屋。

988福袋可說是自去年以來討論熱度最高的福袋之一，福袋限量2萬個，每個售價988元，最大獎為價值480萬元的台中「遠雄之心6期」2房1廳加專屬車位，其他獎項還有5名64GB的iPhone XR、3名桃園-成田雙人來回機票，普獎則有紅豆水、黑豆水、紅棗枸杞水或減壓襪等。銷售期間自1月15日至2月19日止，並於今日11點在臉書粉絲團上直播抽獎。消費者僅需在官方網站上預購福袋，便會獲得一組抽獎序號，房屋部分由律師抽出，而其餘紅豆水等產品則由經銷商直接出貨，消費者無須負擔運費，主辦單位也無須負擔囤貨及寄送人力成本。

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▼該公司也在粉絲團上透露，已洽談了第二檔活動的房子。

該公司主辦單位「依諾維新科技有限公司」的負責人為葉春良，從公開情報可得知，該公司資本額僅100萬元。據《蘋果日報》報導，該公司本業經營網路相關行業，包括網頁製作、顧問服務等，今年初開始「轉型」賣福袋。這個構想最初來自葉春良的王姓友人，看不慣以往大公司都只送車，因此乾脆大手筆送出房子，並強調「一切都是玩真的！」。

雖然獎品吸引人，福袋金額也不高，網路上質疑聲浪不小，主辦單位都親上網站回覆。經大數據演算，福袋賣出1萬份的利潤為2成，以賣出一萬份收入988萬，利潤197萬計算，扣除廣告行銷費用約25萬，短短30天即可賺進2個資本額。不過也有網有質疑，這樣的活動已涉及賭博。

基於預算考量，及看中建商的名氣，該公司選擇送出台中的房子，市價高達480萬，遠遠高出全聯祭出的市價342.7萬保時捷+玩偶，誠意可說是滿分。起初有不少網友質疑這活動是否為遠雄主導，但葉春良澄清，「遠雄的確不知情」，但未來不排除與建商合作。據《蘋果日報》報導，第二檔活動將於3月至4月期間舉行，大獎將送出大台北地區千萬房屋。

▼988福袋粉絲團直播開獎。影片取自臉書，如遭刪除請見諒。