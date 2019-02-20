宏碁電競筆電稱霸巴西　2018年勇奪市佔龍頭

▲宏碁電競筆電稱霸巴西。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今天（20日）宣布，最新市調報告指出，去年宏碁電競筆電市佔率勇奪巴西龍頭寶座，12月的市佔率更是衝破驚人的61.1%，主要受惠「Predator掠奪者」旗下Helios 300及Nitro 5兩款電競筆電的熱銷。

根據最新市場調查報告指出，2018年宏碁電競筆電市佔率勇奪巴西龍頭寶座，12月更達到61.1%超高市佔，顯示宏碁近年積極耕耘電競領域深獲市場肯定，其中亮眼的銷售佳績部分歸功於「Predator掠奪者」旗下Helios 300 及 Nitro 5兩款電競筆電的熱銷，展現強勁的銷售力道。

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▲宏碁2019亞太區Predator電競聯盟大賽。（圖／宏碁提供）



聚焦電競有成，宏碁上週末在泰國曼谷國立體育館舉辦的亞太區Predator電競聯盟大賽（APAC Predator League 2019）總決賽，自2018年第三季開始，亞太區總計共有 3530 支電競隊伍角逐冠軍寶座及高達四十萬美金的總獎池。

宏碁已在泰國蟬聯筆電銷售冠軍逾15年，近年電競產品策略奏效，從2017年起一路穩踞泰國電競筆電銷售市占龍頭，去年12月更以高達39% 的市佔率持續展現穩定成長動能，在12月的除大陸以外的亞太市場表現上，泰國電競筆電銷售佔比也達到24%的佳績。

▲宏碁2019亞太區Predator電競聯盟大賽。（圖／宏碁提供）