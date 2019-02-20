台積電配息改季配　金管會主委提醒投資人兩件事

▲ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者吳靜君／台北報導

台積電改變配發股利股息的政策，引發市場的討論，金管會主委顧立雄表示，台積電的做法尚未構成財測的問題，部過他也提醒要注意融券回補以及要跟投資人宣導，該公司的股利配發政策是採取季配。

權值王台積電（2330）通過配息10元，並計畫於下半年再發放2元，總計共發配10元的現金股利，不僅高於去年8元，還超出外資預期8.5元~9.5元；並破荒首度將以兩次發放現金股利，是上市櫃第一家分次發放的公司。

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顧立雄表示有關心該案子，表示這是公司法賦予的權限，證期局也提出意見，因為台積電是分配去年的股利，所以並沒有涉及財測的問題。只是據他所知，台積電並還未修正公司章程，必須要修正公司章程，才可以改成分次配息。

顧立雄說，台積電去年盈餘將上半年8元股息，下半年再發放2元，是因為台積電去年不只賺8元，保留盈餘可配發的股息超過2元，因此沒有構成發布財務預測的要件。但是假設去年的獲利在上半年都發光了，且還要發放今年首季盈餘發放2元股息，那就符合發布首季財測的要件，顯然台積電還未構成財測要件。

但顧立雄強調，上市櫃公司發放股利時，會有融券回補的問題，以前1年配息1次，現在改成「季配」、1年配息4次，就會有4次融券回補，可能會造成投資人困擾，股務代理手續也可能變繁雜。且公司也要提醒投資人，必須充分接露該公司已經改成季配，提醒投資人要注意自己的權益問題。