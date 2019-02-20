基富通全民退休投資平台　選出三家投信規劃基金



▲金管會顧立雄主委在去年底提出在基富通平台執行的「全民退休投資實驗專案」。（圖／鏡週刊）

記者劉姵呈／台北報導

基富通「全民退休投資平台」今（20）日舉行第一次正式會議，專案遴選基金產品、基金池及投信的標準也同步出爐，此專案基金類型規劃3種不同退休時間產品，且投信公司以選出3家為原則，可望在今年7月底上線。

基富通表示，國人退休準備不足，加上大多數民眾，尤其年輕族群對退休生活感到許多不確定性。為此，基富通規劃的全民退休自主投資實驗專案，將協助國人進行退休理財的準備，讓國人及早自主理財，規劃退休人生，也為老年生活做更好的打算。

另外，全民退休投資專案由產官學界組成專案推動諮詢小組，並邀請國際知名顧問公司美世（MERCER）擔任專案顧問。諮詢小組已完成首次會議，鑑於私校退撫基金過去幾年不論在操作方式、績效及規模成長上都有相當好的表現，因此此次實驗專案也參照其模式，並將專案內的基金規劃區分為目標風險類型、目標日期型2種。

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基富通表示，投信公司設計上述2類型基金除了皆需為組合型基金（FOF）外，目標風險類型須依照風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔，目標日期型依據不同目標退休日期，規劃3種不同退休時間產品。

在投資規範上，不僅考量風險及報酬，並依照不同風險類型及退休時間，訂定股、債投資比例；為實踐深耕台灣市場、扶植台灣產業的決心，也有一定比重投資台股基金，若投信原有組合型基金商品符合專案條件規範，也可成為專案產品。

投信公司方面這次以選出3家為原則，投信至少需成立3年，具備發行管理組合型基金經驗或其國外母公司具備發行管理組合型基金3年以上經驗，及具備發行管理平衡型或多重資產型基金經驗。