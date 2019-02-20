千萬賓利挨撞嗆警「你買不起」　CEO車主臉書喊冤爆內幕

▲千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區大年初三發生一起國產汽車撞上千萬賓利雙門車事故，肇事車主指控賓利車主動手打人還嗆聲「賠不起」，更對前來處理的警員說「當警察一輩子買不起」；面對這些指控，賓利車主貼文表示「處理員警把我當肇事者審問，你們不會生氣嗎？」又說員警看完監視器還挖苦他說：「算你倒霉！」敷衍、不屑態度才讓他氣憤嗆警。

2月7日大年初三凌晨4時許，新北市中和區黃姓男子駕駛國產小客車，自稱撿手機恍神衝撞對向價值1200萬的賓利車，黃男指控賓利車主下車後毆打他，還對他嗆：「你賠得起嗎？」事後提告傷害。

▼千萬賓利遭國產轎車撞上後，又被機車騎士撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）

處理事故的周姓警員到場後，質問賓利車主「你怎麼開車的？」，後來旁邊開設夾娃娃機的民眾提供監視器影片，周員看完後向賓利車主說「算你倒霉」，一小時後做完筆錄，隨即讓肇事黃男離開。

在等待拖車的3小時內，還有機車騎士看熱鬧又撞上受損的賓利車，接班警員還不耐煩說「趕快移車！」，此時賓利車主回說「我現在已經在弄了，你可以看一下車子是甚麼牌子的，拖吊車很難叫」警員竟回：「我不想看，我不想知道，就是要你移車！」，情緒不滿的賓利車主火大嗆「你們當警察一輩子買不起！」

▼賓利車主微媞醫美集團負責人黃捷在臉書貼文，還原嗆警「一輩子買不起」引爆點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

開設在醫美集團擔任負責人的賓利車主黃捷，事發後忍受網友批評聲浪，在臉書貼文還原當時引爆點。表示最令他氣憤的不是國產車主，而是前來處理的警員態度，直言怎麼可以偏袒肇事的國產車主，態度既敷衍又不屑。

黃捷當時懷疑國產車主沒有酒駕但可能毒駕，處理警員沒有搜車做完筆錄就放行，「警察大人到了現場之後，錄影機不先看清楚，就跑過來盤問我怎麼開車的，試問各位，你已經是受害者了，警察大人還把你當作是肇事者盤問，你們不會生氣嗎？」，即便事後承辦周姓警員有向他道歉，黃捷仍希望警方能夠用公正態度來處理，而不是用不耐煩態度去敷衍。