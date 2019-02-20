影／外傳機師遭秋後算帳？華航股價跌破10元票面價　小股東哭哭！

記者林淑慧／台北報導

華航機師罷工雖然落幕，但爭議仍一波未平一波又起，外傳華航對工會成員秋後算帳，勞資關係再陷緊張；消息一出，也衝擊投資人信心，華航今（20）日股價收在9.98元，跌破10元票面價。

針對外界對於華航有「秋後算帳」的指控，華航今天下午也發佈新聞稿澄清，強調事件為不同議題、不同工會及不同目的的穿鑿附會。

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▲空服員工會控訴華航針對言論秋後算帳。（圖／記者賴文萱攝）

華航表示，事件源起於機師職業工會罷工期間，有媒體引用空服員間網路留言的對話截圖，媒體在文中描述「空服員用恐嚇攻勢霸凌機師」，已有多起案例涉及類似行為。

華航指出，針對上述案例，若屬實恐涉及威脅和危害飛行員飲食安全，華航基於內部紀律與乘客安全，必須進行必要的釐清，對受霸凌的組員也必須進行輔導與關懷。

華航強調，此為公司的行政調查與員工關懷，並未執行任何懲處，部分相關當事者已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。

另一起事件，則涉及空服員在機上執勤時擅自將旅客服務鈴消音，使機組人員無法聽到旅客呼喚，公司證實正進行調查中，由於涉及的層面甚為嚴肅，公司將勿枉勿縱，並將確實回報主管機關，依事實及空服員職業道德、飛安等層面做最公正的裁判。

華航除了重申飛安與紀律，更期許所有同仁在公司最艱困的時刻，用守衛自我職業道德為底線，用熱情與團結，一起迎回顧客信心。