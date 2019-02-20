華為手機出貨強勁、海思受惠　年營收破500億人民幣

▲華為旗下海思半導體成長驚人。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

華為不只通訊設備布局廣，智慧手機銷量超越蘋果，連半導體成長也快速。根據TrendForce指出，去年華為旗下晶片設計公司海思（Hisilicon）營收破500億人民幣，年成長大增三成。紫光展銳與北京豪威則位居二、三名。

TrendForce的中國大陸半導體產業報告指出，由於海思受惠於母公司華為手機出貨的強勢成長及自家研發晶片搭載率的提升，2018年營收成長近30%。整體而言，從前十大IC廠來看，營收規模超10億美元的企業有3家，有4家企業年營收成長率超過20%

請繼續往下閱讀...

而中國大陸IC設計產業整體趨勢，去（2018）年產業產值達人民幣2,515億元，年增近23%；受消費性電子需求下滑、全球經濟增速放緩與中美貿易戰等因素影響，預估今年產值約來到2965億元人民幣，成長速度放緩至17.9%，但仍維持雙位數成長。

觀察中國大陸IC設計發展，除了海思率先量產全球首顆7nm SoC，宣示中國本土5G基頻晶片布局腳步領先外，包含百度、華為、寒武紀、地平線等多家企業皆發布終端或雲端AI處理器晶片，顯示大陸IC設計整體技術實力穩步提升。

然而，目前中國大陸IC晶片的自給率僅在15%左右，並且以低階低價產品自給率為最高，未來仍需持續強化研發創新，以拉升中高階晶片的自給率為目標，才能實質推升營收動能的持續成長。



