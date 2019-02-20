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高達96%台灣企業有數位轉型障礙　戴爾用一站式服務　釋放數據資本價值

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▲（左起）戴爾台灣研發中心董事總經理暨電腦研發部副總裁Kefetew Selassie、Dell EMC台灣區總經理廖仁祥、戴爾台灣研發中心伺服器工程技術總監 金克杰 博士。（圖／戴爾提供）

（左起）戴爾台灣研發中心董事總經理暨電腦研發部副總裁Kefetew Selassie、Dell EMC台灣區總經理廖仁祥、戴爾台灣研發中心伺服器工程技術總監 金克杰 博士。（圖／戴爾提供）

記者林淑慧、邱倢芯／台北報導

數位轉型浪潮帶動全球經濟發展走向，戴爾EMC台灣區總經理廖仁祥今（20）日指出，依據戴爾2018年數位轉型指數報告，高達96%的台灣企業在數位轉型上面臨了重大的障礙 ，需要透過一站式服務制定數位策略，把孤島式數據轉化成公司競爭優勢的數據資本。

戴爾科技集團指出，至2022年為止，全球將有超過60%的GDP來自數位化產品與服務，經數位強化的產品、營運方式甚至關係，都將驅動每個產業的成長；在數位化趨勢的帶動下，數據分析將呈現爆炸性的增長，其中80%為非結構化數據。

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「「每家企業現在都是一家科技公司。數據資本(data capital)將成為企業最大的差異化優勢。」廖仁祥指出，台灣企業普遍欠缺具連貫性的數位策略及願景，如何制定數位策略，把孤島式數據轉化成公司競爭優勢的數據資本，將成為企業在進行數位轉型最急迫解決問題之一。

▲Dell G7 15 遊戲筆電。(圖／戴爾提供)

▲Dell G7 15 遊戲筆電。(圖／戴爾提供)

廖仁祥表示，數據時代的來臨將推動新一波以技術主導的投資週期，戴爾集團持續在伺服器、儲存、全快閃、融合以及數據保護等領域位居領先地位，不僅能提供企業一站式服務，從邊際、到核心至雲端協助企業進行自動化、智慧化與現代化的轉型，同時還能提供高安全性的數據保護環境，預估今年營運將優於去年表現。

依據統計，戴爾科技集團每年挹注45億美元的投資於創新研發，透過不斷精進的創新技術，讓愈來愈多客戶將戴爾科技集團視為其不可或缺的科技夥伴，協助他們從各層面推動數位轉型。

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關鍵字：數位轉型,戴爾科技集團,廖仁祥

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