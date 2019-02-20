地表最貴的金屬鈀金半年漲八成　黃金望塵莫及

▲鈀金去年成為地表最貴的貴金屬，且半年漲八成。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美元走軟，重金屬價格就受到投資人的關注，國際黃金價格雖然節節升高，即使每盎司1346.8美元，卻仍不敵去年奪下「地表最貴金屬」的地位鈀金，半年漲了八成，黃金價格也遠遠追不上。

紐約商品交易所黃金期貨今在亞洲盤續揚0.37%至每盎司1349.8美元，黃金現貨同步上漲0.44%至每盎司1346.8美元，雙雙寫下去年年4月中旬來新高。

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黃金價格今年來漲幅達5%，但仍遠遠不及鈀金破紀錄的漲勢。以鈀金現貨今在亞洲盤一度上漲1.66%至每盎司1505.46美元，也是首次突破1500美元，紐約鈀金期貨也漲1.75%至每盎司1479.4美元，今年來累計分別漲了19%及23%。去年8月中旬鈀金行情曾下探800美元區間，就目前的價格來避等於半年內就暴漲超過八成。

鈀金為製造汽車廢氣排放系統觸媒轉換器的原料，隨著汽車廢氣排放標準趨嚴，汽車製造商正急於掌握足夠供應量。

貝萊德（BlackRock）天然資源股票團隊投資長Evy Hambro表示，在汽車產業漸漸捨棄柴油車下，鈀金的需求已使市場出出現曲球。

貴金屬冶煉廠Heraeus指出，實體鈀金ETF持倉量在2018年底已降至70萬盎司，遠低於2014年的高峰290萬盎司。據估計，庫存可能介於1000萬到1800萬盎司，這僅能提供市場需求1~2年。

鈀金行情2018年底超越黃金、奪走「全球最貴貴金屬」頭銜，並非一朝一夕之功。鈀金行情其實已連3年大漲，去年以前分別漲19%、漲56%、漲21%。目前市場仍認為鈀金供應量不足，紛紛看好鈀金的後市。