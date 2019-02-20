「認同請分享」國發會推雙語國家政策　出奇招作雙語長輩圖

▲雙語長輩圖成國發會推動雙語政策最佳宣傳。（圖／取自國發會臉書）

記者馮建棨／台北報導

「認同請分享」是長輩圖中很常出現的一句話，國發會為了推動雙語國家政策，直接從長輩圖開始下手，不定時都會在國發會的臉書上分享，讓年長者可以看圖學英文。

國發會臉書從過年開始持續分享雙語長輩圖，「元氣滿滿迎開工」、「開心迎財神」、「早安～今天來說英文吧」、「晚安～你今天說英文了嗎」，長輩用語加上風景照，就成通訊軟體上常出現的長輩圖，不過國發會不止使用中文文字而已，另外還搭配英文翻譯，連認同請分享也同樣配上英文出現在圖片上。

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▼雙語長輩圖成國發會推動雙語政策最佳宣傳。（圖／取自國發會臉書）

國發會官員說，雙語國家不能只靠從學校開始，要從日常生活當中著手，且打造雙語國家的關鍵，就是要讓民眾習慣英文的環境。

至於為何會從長輩圖開始，國發會官員說，有次會議當中，有同仁提出作「長輩圖」的想法，經過內部討論後，國發會主委陳美伶指示留意智慧財產權問題，其他願意放手讓國發會同仁試看看。

今年農曆新年期間，國發會發出一系列的雙語長輩圖，從除夕一路發到初四迎財神，都有滿滿的逗趣圖案，年後也持續使用雙語圖片來解釋政策，讓民眾習慣相關文章都是以雙語來呈現。

▼雙語長輩圖成國發會推動雙語政策最佳宣傳。（圖／取自國發會臉書）