無店面公會助業者競爭全球化　廖尚文談2019年目標「打破現況」

▲第二屆第三次無店面公會會員大會，理事長廖尚文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者樓菀玲／台北報導

中華民國無店面零售商業同業公會（CNRA，以下簡稱：無店面公會）在2月20日舉辦第2屆第3次會員大會，無店面公會理事長廖尚文認為，過去業者都是單打獨鬥面對市場競爭，自103年無店面公會成立後，公會舉辦許多論壇、講座及工作坊來協助電商業者，特別是面對全球化的競爭，報團合作才是現代成功的基石。

跨境電商已經成為台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元；跨境電商業者主要販售生活日用品29.2%、食品17.2%、衣鞋包錶16.2%、3C用品10%、美妝9.1%。

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▲ 第二屆第三次無店面公會會員大會。（圖／記者林敬旻攝）



無店面公會理事長廖尚文指出，回顧電子商務產業這幾年發展趨勢，光是去年2018年電商產值就將近1兆5000億元，在國家經濟發展扮演了相當重要的角色，而無店面公會會員所代表的產業，在未來國家經濟發展上是很重要的角色。

無店面公會在去年有很多事業推展，一直以來都相當積極配合政府相關政策推動，並且擔任兩者之間的橋樑，更讓政府的政策落實在會員發展上，而無店面公會也會適時的將會員需求反映到主管單位。

廖尚文在會中提到，不只是經濟部商業司在推動相關政策，無店面公會跟內政部、農委會都有配合的活動，像是出國參訪還有最近很夯的非洲豬瘟議題等等，都以橋樑的身份積極向政府推動相關政策，另外菸酒相關議題也呼籲了很多年，希望在今年能有所突破，廖尚文表示：「突破現況將會是今年的工作重點。」