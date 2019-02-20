美光今年再徵才1000人　後段廠區要全面自動化

▲美光台灣區副總裁徐國晉。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

美光（Micron）今（20）日舉辦媒體餐敘，美光台灣區副總裁徐國晉分享美光今年展望，除了要再大舉招募1000人，在台中封測廠要達到全面自動化。

回顧美光在台灣去年的成果，徐國晉表示，台灣團隊在前段非常順利把1X量產，良率生產交期都非常好，一切都符合計畫；技術導入量產都非常順利；此外新廠整個廠區通過各種品質認證和客戶認證，也順利把後段的3DI（後段先進封裝技術）從美國移到台灣。

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徐國晉同時分享美光在台灣今年的四大目標，包括大批徵才、封測廠全面自動化、以及1Y技術量產（目前主要量產技術是1X）、以及1Z技轉至台灣。

在徵才方面，徐國晉表示，美光因為要將台灣打造成卓越製造中心（Centers of Excellence），需要大量的人才，目前美光在台灣已經有7000多人，還需要再招募1000多人，其中像是研發、IT、供應鍊、公司內部整合等非製造人才就至少需要300多人。換言之，年底美光在台灣人數將達8000人。

工廠自動化方面，徐國晉表示，將導入人工智慧（AI）於製造流程，今年目標是要將後段中心打造成為全自動的廠房。徐國晉表示，由於AI的導入，會帶來很多效能提升，包括晶圓產出增加10%、產品品質提升35%、提前達到成熟良率的速度會快25%，因此就算很花錢，美光在這部分絕不手軟。

美光在全球布局據點多達數十個，但美光將日本、台灣、中國大陸三地設定為卓越製造中心。台灣有台北總辦公室、桃園的前段晶圓製造，以及台中廠區，包含前段晶圓製造，後段封測，後段先進封測技術開發等。

去年10月開幕的台中後段廠，未來會以先進封測技術開發為主。目前有兩個研發團隊，一個主力是3D堆疊，另一個是以傳統不堆疊技術為主。

美光、三星、SK-海力士是全球記憶體廠三巨頭，對於近來記憶體價格合約價不斷下探，美光甚至也下修今年資本支出，從105億美元下修至95億美元。對此徐國晉表示，單季的下跌算是短期波動，除非有破壞式創新出現，但對於記憶體價格走勢長期仍看好。