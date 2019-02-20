2019年跨境電商交易額估834億　經濟部輔導業者打入當地市場

▲ 第二屆第三次無店面公會會員大會，理事長廖尚文致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者樓菀玲／台北報導

電子商務競爭日趨白熱化和全球化，根據商業發展研究院調查推估，去年國內電商交易額約新台幣1兆4,481億元。會員涵蓋網路購物、電視購物、行動購物、型錄購物等，也是擁有完整電商供應鏈（生態圈）的中華民國無店面零售商業同業公會（CNRA，以下簡稱：無店面公會）2月20日舉辦第2屆第3次會員大會，由經濟部商業司副司長陳秘順來說明商業司今年對無店面零售業的輔導措施。

由於台灣市場規模小，電商業者更百家爭鳴，業者若要脫穎而出的重要關鍵之一就是提供客戶「有溫度的體驗」。不論是導入人工智慧（AI）、聊天機器人（Chatbot）、影像辨識、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、智慧音箱、物聯網（IoT）設備等智慧零售科技，如何整合公司內各部門溝通與合作障礙是一大難題，員工的數位觀念與操作流程等，都需要額外投入時間與經費來改善，甚至是整個企業文化思維都要改變。

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▲ 無店面公會在今日舉辦第二屆第三次會員大會。（圖／記者林敬旻攝）



無店面公會理事長廖尚文表示，過去業者都是單打獨鬥面對市場競爭，自103年無店面公會成立後，公會舉辦許多論壇、講座及工作坊來協助電商業者，特別是面對全球化的競爭，報團合作才是現代成功的基石。

經濟部商業司表示，想做好跨境電商，就必須要掌握發展趨勢、在地文化、技術、當地消費習慣等重點，但這些都不是多數中小企業單打獨鬥就能完成的，所以經濟部商業司會透過各種輔導計劃，協助業者克服困難，一起攜手讓電商業者能夠做大、做久。

跨境電商已經成為台灣商品的重要出海口，尤其東南亞、新南向市場快速崛起。推估去年台灣跨境電商交易額為新台幣748億元，今年更將成長至834億元；跨境電商業者主要販售生活日用品29.2%、食品17.2%、衣鞋包錶16.2%、3C用品10%、美妝9.1%。