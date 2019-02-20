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策略失誤毀所有　盤點那些一度輝煌最終卻失敗的科技產品

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科技中心／綜合報導

過去幾年，智慧型手機及行動網路飛速發展，其中不乏有像蘋果iPhone、Instagram這樣成功成為時代寵兒的，但更多的是一度輝煌卻在最終迎來失敗的產品。

提及失敗的科技產品，大多被歸因於公司策略失誤、產品設計缺陷、理念生不逢時、市場定位錯誤等等。陸媒雷科技盤點3個經典的失敗案例，這些產品曾令使用者喜愛最終也令他們失望了，分別是Google+、webOS及Windows Phone。

▲社群網站，社群，社群網路，自媒體，臉書，谷歌，推特，Facebook，Google，Google+，Twitter。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google+最初在一天內就達到了2000萬註冊用戶。（圖／達志影像／美聯社）

Google+

臉書在短短幾年內就隨著網路的普及吸引了大量用戶，活躍使用者數一度超越Google，令Google坐立難安，最後選擇關閉剛上線不久，且已有一定用戶數的社群服務Google Buzz及Google Wave，推出全然陌生的Google+。

而Google+也相當爭氣地在一天內就達到了2000萬註冊用戶，同樣的人數臉書與推特可是耗費了3年才實現。由於Google希望Google+擁有真實的用戶群，成為聯繫Google產品家族的樞紐，因此在Google+實施真名註冊政策。為徹底實施此政策，Google+制定了一項令人匪夷所思的決定，一但用戶被認定並非使用真實姓名，該帳戶便會被封鎖，連帶著Gmail等其他Google服務也全面被禁用。

部分使用者為確保自己的Google服務正常使用，開始退出Google+，部分使用者也開始覺得Google+帶來的社群樂趣不如先前已有的社群網站，用戶慢慢流失使Google+到了後期已變成一個鬼城。不過縱然已成為鬼城仍有不少使用者堅守，據統計當時的Google+仍有1.11億活躍用戶，但令人失望的是，Google非但未試圖改進Google+的使用體驗，反而在不斷改版後丟失了原先的初衷，最後被Google以安全問題關閉，黯然退場。

▲▼Palm Pre。（圖／達志影像／美聯社）

▲Palm推出了Palm Pre系列手機，卻未能好好把握。（圖／達志影像／美聯社）

webOS

iPhone推出後，有像Nokia拒絕面對時代的變化，但也有老牌PDA場商像Palm這樣的公司發現，這就是智慧型手機的未來。Palm開發團隊在短時間內，推出了令人驚豔的智慧型手機系統webOS，與iPhone爭霸的意味明顯。當時外界都認為，webOS將是iPhone的iOS最有力的競爭對手。

webOS在2009年正式發布時，就有了超越同時代Android系統的精緻icon及操作介面，可透過手勢操作快捷直覺地切換或退出應用程式。但即便用有如此先進的操作系統，軟體都仍須依靠硬體才能送達用戶身邊，Palm推出了Palm Pre系列手機，卻未能好好把握，Palm Pre始終存在或多或少的硬體問題，webOS的軟體生態也一直未能建立起來，最終經營不善導致Palm遭惠普收購。

最初，惠普大張旗鼓表示要將webOS帶入手機、平板之外的裝置中，甚至包括影印機。但惠普耐心不足，旗下TouchPad推出不到2個月就宣布退出市場，並在距離發布不過2年的時間內，放棄當時在軟硬體上已趨於完善的webOS。

事實上webOS也會現今大家所熟知的操作系統帶來不少新靈感，iOS及Android先後加入了卡片式後台的概念，更加入了詳細的應用程式切換操作。

▲Windows Phone失敗有因　微軟兩位前執行長揭密（圖／翻攝WindowsLatest）

▲微軟宣布，將在2019年12月推出Windows 10 Mobile最後的安全補丁予維護。（圖／翻攝WindowsLatest）

Windows Phone

像Windows Phone這樣擁有「顯赫家世」的科技產品，怎麼找也抓不到幾個，父母是微軟、主要硬體生產來自Nokia，自然是備受期待。

Windows Phone 7自然是對得起這樣的期待，其清爽流暢的Metro介面給了人們不同於iOS及Android的觀感，一併抹去舊版Windows Mobile 6的印象，加上其時尚的造型，也彌補了Windows Phone 7系統上的不足。

但接著Windows Phone卻是「一系列昏招併出」，先是升級Windows Phone 8時，一系列Windows Phone 7手機被宣布不再提供更新，換到Windows Phone 8手機的用戶發現，一些Windows Phone 7曾有的功能消失，系統及應用程式生態提供的功能遠不及同樣封閉的iOS。另外，內部策略失誤更是令Windows Phone系統成長機會直接腰斬，2016年改名Windows 10 Mobile，到了2017年4月後便不再有正式更新，金年微軟宣布，將在2019年12月推出最後的安全補丁予維護，徹底迎來死亡。

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關鍵字：Google+,webOS,Windows Phone

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