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法國胰臟癌發生率排第10　杏國新藥SB05PC首位病人收案

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▲▼2019年法國巴黎凱旋門煙火燈光秀。（圖／路透）

▲2019年法國巴黎凱旋門煙火燈光秀。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗收案，歐洲地區繼匈牙利之後，法國也完成首位受試者入住，目前共7個國家獲准執行三期臨床試驗，已有5個國家開始收案，全球多國多中心三期臨床試驗預計總收案214人，目前進度加速收案中，可望在今年下半年進行期中分析。

根據世界衛生組織（WHO）統計，法國人口約6,500萬人，2018年新增胰臟癌病患將近1.4萬人，在癌症發生率中排名第十，胰臟癌死亡人數超過1.32萬人，胰臟癌死亡人數占全部癌症死亡人數的8.01％，高居癌症死因的第四大，顯見法國對胰臟癌治療的高度需求，法國是歐洲第三大經濟體，也是FOLFIRINOX主流用藥指標性國家，未來將是SB05PC藥品的重要市場。

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▲杏國新藥生技月獲頒創新產業獎。（圖／記者姚惠茹攝）

▲杏國新藥。（圖／記者姚惠茹攝）

杏國表示，SB05PC是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後的主要二線用藥，而FOLFIRINOX療法源自於法國，數據顯示，在法國使用化療之胰臟癌病人中，大多數使用FOLFIRINOX進行治療，有助SB05PC在法國順利進行三期臨床試驗，而且SB05PC在法國完成首位受試者收案之後，預料將帶動當地醫院跟進，執行中的SB05PC三期臨床資訊能更加地被推廣。

杏國指出，胰臟癌的治療目前仍是未被滿足的醫療需求（unmet medical need），全球對胰臟癌新藥需求若渴，胰臟癌市場預期龐大，根據Market Research Engine報告指出，2021年全球胰臟癌市場將成長至130億美元。

此外，SB05PC已分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格（ODD），並在去年初申請突破性治療（Breakthrough Designation）認定，根據二期臨床試驗的結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用低，有助病人改善生活品質，受到世界多國醫師肯定。

SB05PC已通過美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等7國核准執行三期臨床試驗，完整布局美、歐、亞太三大地區，台灣、南韓、匈牙利、以色列、法國皆已完成首位受試者收案，各地三期臨床試驗進展加速中，預計今年下半年將進行期中分析。

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關鍵字：法國,胰臟癌,杏國新藥,SB05PC

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