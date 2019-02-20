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好權證怎麼挑？富邦證：造市委買波動率不調降

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▲▼台股,投資策略,投資人,散戶,財經,技術分析。（示意圖／達志影像）
▲投資人示意圖。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

即便金豬年穩站萬點，但台股依然受到各種不確定因素影響而波動，族群輪動快速，投資人操作現股難度高，市場常受前一日的國際消息影響上演單日行情。而根據證交所統計，去年權證發行量達2萬8千多檔，創歷史新高，且權證日平均成交值達28.85億元，月平均投資人數為46,000多人、累計投資人數達12萬3,000多人，均為近年來新高；顯見權證其交易成本低同時多空皆可操作的特性，可以在市場震盪時操作，掌握行情。

權證是具高槓桿的小額投資工具，若運用得宜，以權證操作的報酬率相對會較現股高，重點就在於如何選擇「好權證」？富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑表示，投資人除了篩選權證本身的客觀條件，例如：價內外程度及距到期日遠近等，更為關鍵的就是留意權證的波動率是否能維持穩定。

他建議，選擇有良好造市品質、不隨便調降權證造市波動率、配合最佳委買委賣價差小且雙邊掛單量充足的發行券商，是權證投資掌握勝率的關鍵秘訣。同時，吳仁傑提醒，因權證具有到期日，時間價值會隨時間消逝，若走勢不如預期，遵守紀律執行停損是必要原則，切忌加碼攤平，清楚了解權證商品特性及相關風險，才能有效利用權證來掌握年後行情。

請繼續往下閱讀...

以買富邦認購權證為例，只要掌握對應現股的上漲，即能參與現股的漲幅，不用擔心權證波動率調降吃掉權證應有的獲利。而富邦權證財神網也提供給投資人「富邦好證計算機」服務，詳細試算並列示當日漲跌幅10%區間內之各個標的股價與其對應權證的委買價，所有價格清楚透明一目了然，停利停損點輕鬆掌握，配合「富邦好證超透明」功能所顯示的富邦權證造市單量參數，所有富邦造市買賣價量全都露，投資人可放心選擇，清楚掌握買賣進出時點而且有足夠的量進出，安心投資有保障。

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關鍵字：富邦證,權證,台股,投資

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