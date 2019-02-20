好羨慕！群益證董事長獎勵生育　發3萬元大紅包



▲群益集團董事長王濬智。（圖／群益證提供）

記者劉姵呈／台北報導

台灣近年來面臨人口變少、國民變老，生育率下降問題，向來注重員工福祉與企業永續經營的群益金融集團，董事長王濬智積極鼓勵員工生育，今年已連續第三年祭出「每年首位出生的群益員工子女，可獲得生育賀禮」的獎勵。今年首位獲獎的員工領了3萬元生育禮金大紅包，開心表示「非常謝謝董事長，相當重視員工！」

本次獲獎的新生兒母親，是任職桃園分公司的黃郁雯，桃園分公司在這三年當中已有兩次誕生首位群益寶寶，可說是好運旺旺，該分公司經理笑稱：「我們本單位努力生產！」今年26歲的黃郁雯，出社會首份工作便是群益，至今已服務3年多，在今年1月8日喜獲麟兒，率先群益其他同仁，獲得董事長頒贈的3萬元生育禮金。

黃郁雯開心表示：「去年結婚，今年順利生產，且首次生產就有生育禮金補助，實在太開心了。」她開心之餘更感謝王董事長對員工總是照顧有加，公司也提供許多福利措施，讓每位在群益的員工都能安心工作，感受到滿滿的幸福感。

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群益為了凝聚團隊情感，激發大家的熱情，每年皆會舉辦許多親子活動，王濬智表示，公司內部人才濟濟，希望員工在忙碌之餘，也能妥善規劃時間和家人相處。他為了鼓勵員工親自掏腰包，提供年度首位出生的群益員工子女生育禮金，就是希望同仁能夠在生育率下降的浪潮中，仍能積極培育下一代。

群益表示，會盡全力提供家庭友善的工作環境，更期許集團員工也能同樣關心客戶與企業夥伴的感受，並將觸角延伸到社會每個角落，提供無微不至的關懷和服務，希望所有員工都能樂在工作，樂在生活。