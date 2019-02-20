台股三大利多點火飆漲120點　收盤創下近4個月新高點10,272點



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股隨美股起舞，加上權值股王台積電點火領軍蘋概股下，今（20）日開高走高，加權指數盤中大漲逾百點，盤中高點衝高至10,266點，創下今年以來新高，惟盤中逢獲利了結賣壓出籠壓抑漲勢，終場集中市場加權指數以10,272.46點作收，大漲120.20點，漲幅1.18%，創下近4個月以來漲幅最大、收盤最高點，成交量為新台幣1319.9億元。

美中新一輪談判順利開展，亞馬遜、沃爾瑪等消費類股領漲，帶動美股三大指數順勢上揚。台股今日集中市場加權指數開盤上漲29.68點，以10,181.94點開出，隨著美中談判順利，蘋概三王開紅盤皆漲逾1%，引領蘋概股一片紅通通，指數漲幅也擴大逾65點，直接突破10210關卡。

台積電（2330）昨日公布股利政策，今年擬配發10元股利，採逐季配息策略吸引買盤進駐，激勵台積電股價盤中一度大漲4.5元，惟盤中挑戰遇壓，漲勢略有修正，終場收漲2.4%、報234.5元。

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蘋概族群受中美貿易談判順利激勵，今日士氣大振，股王大立光（3008）與鴻海（2317）盤中分別上漲2%、1%，終場漲2.89%、1.67%，另外包括鴻準（2354）、聯發科（2454）、台達電（2308）等相關電子股也跟進上漲逾1.8%、2%及1.3%；另外像是傳產台泥（1101）、台塑化（6505）、統一超（2912）等大型權值股今日表現也強勢，漲逾0.8%、1.9%。

沃爾瑪財報樂觀，美中在華府繼續進行貿易磋商，均提振投資人信心，但漲幅在尾盤收斂，因聯準會（Fed）紐約聯準行總裁威廉斯表示沒有必要升息，除非經濟成長或通膨意外加速。道瓊工業指數收漲8.07點或0.03%，報25,891.32點；標普500指數收漲4.16點或0.15%，報2,779.76點；那斯達克指數七連漲，收高14.36點或0.19%，報7,486.77點。

法人表示，今日有三大助漲利多，包括適逢台指期結算，美股收盤表現及台積電的股利題材有利多頭強攻，造就權值股今日的強勢表現。不過，今年以來的台股持續上揚，美股也連漲八周而累積獲利賣壓，投資人操作心態偏向短線，短期可留意資金面關注的基本面佳、股價偏低的個股表現，惟要慎防高檔上攻賣壓出籠。