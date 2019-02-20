實質薪資倒退17年！806萬上班族薪情差　平均被凍薪3.1年想落跑

▲根據調查，高達806萬上班族對現在薪資不滿意，因而有了離職念頭。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

薪資成長幅度跟不上物價上漲速度，主計總處最新公布2018年平均實質月薪僅3萬8235元，不及2001年的薪資水準。根據人力銀行調查，高達8成8上班族不滿意目前薪資待遇，換句話說約有806萬人不滿意現在的收入，平均「被凍薪了」3.1年，因而萌生想離職的念頭。

根據yes123求職網「勞工薪資滿意度與升遷卡關調查」，若衡量每天「投入工作的時間與獲得的報酬」，高達88.9%的上班族透露，「不滿意」目前工作的薪資待遇，一舉創下6年新高；如果以全體受僱就業者906.2萬人估算，大約有806萬人不滿現在的收入，因而萌生離職的念頭。

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台灣長期處在低薪的環境中，讓許多人苦不堪言，調查也顯示，上班族平均能忍受1.9年完全不加薪，不過實際上合計1年（含）以上沒調薪的，就占了8成，其中甚至有6.2%是高達10年（含）以上；另從平均來看，上班族則是「被凍薪」了3.1年，同樣是6年以來的新高，換算下來，代表大概有1132天沒被加薪。

▲上班族薪情差好會忍，平均可以忍受1.9年完全不加薪。（示意圖／記者周宸亘攝）

在可複選狀況下，今年為自己最快的加薪方法當中，逾半數上班族覺得「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」最快，其他也有人選擇「花時間補習進修，然後考取證照」或「靠投資理財，而且有獲利」的方式進行，還有人直接「自行創業，而且有獲利」，其他還包括「拿出過去的工作表現，直接向老闆或主管要求加薪」、「到國外工作」、「以想離職為藉口，要求公司加薪」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的絕對值，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小，舉例來說，看似領高薪，卻經常勞心勞力，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算高。

另一方面，楊宗斌說，像離鄉就業的勞工，可能還有租屋、外食、通勤等費用，即使前往大城市，工作機會確實比較多、起薪比較優渥，但同時物價水準也比較高，扣除總開銷後，能不能真的存到錢，還是入不敷出，在衡量收入滿意度時，其實都要考量到以上這些變數。