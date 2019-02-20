快訊／代表蔡英文出訪！蘇嘉全將參加聖露西亞獨立40週年紀念日慶典

▲蘇嘉全。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤、徐政璿／台北報導

我國友邦聖露西亞2月22日獨立40週年紀念日，立法院長蘇嘉全將擔任特使代表總統蔡英文出訪，率團出使聖露西亞參加露國獨立紀念日活動。蘇嘉全將於20日晚間出發，展開為期7天的睦邦會友之旅。蘇嘉全表示，他過去幾年與查士納總理、丹尼爾眾議長都曾在立法院相聚會談，彼此一見如故友情深刻，盼此行能進一步深化台露兩國連結與情誼，並為國會外交寫下新的里程碑。

蘇嘉全指出，訪問期間他將會晤查士納總理、參議院議長麥晶泰(Jeannine Giraudy-McIntyre)、眾議院議長丹尼爾(Andy Daniel)及第二外交部長鮑布蘭(Sarah Flood-Beaubrun)及餐敘、參加露國獨立紀念日閱兵典禮、遊行及查士納總理午宴並聽取演說等一系列相關活動，並將與查士納總理共同主持由我國協助推動之「Hewanorra國際機場整建計畫」動工儀式及考察聖露西亞觀光資源，同時也將前往我國駐聖露西亞大使館，為第一線外交同仁加油打氣。

此外蘇嘉全也提到，為強化兩國連結，推動更多實質合作，此行特別安排幾位殷實的台灣企業家一同前往，考察露國觀光及其他相關產業的投資環境，以增進訪問效益，促進台露兩國經貿與投資交流。

蘇嘉全強調，近幾年來台露邦誼快速深化，時逢聖露西亞獨立40周年紀念日，他不僅要代表蔡英文總統獻上我國最誠摯的祝賀，同時也懷抱與老友見面的迫切期待動身啟程，盼能夠帶著兩國更加豐盛的友誼滿載而歸，也希望台露未來能夠在更加深刻的國會連結與既有良好基礎上，持續推動有利兩國人民福祉的計畫，深化兩國手足情誼。

外交部表示，中華民國與聖露西亞在國際參與、基礎建設、農業技術、教育文化、資通訊科技及公衛醫療等領域合作密切且成效卓著。未來兩國將在既有良好基礎上，持續推動各項有益兩國人民福祉的計畫，深化兩國友好情誼。