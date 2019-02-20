1月陸資來台投資大減金額大砍　投審會：去年核准富士康轉投資回台

▲經濟部投審會公布1月份統計，新南向國家投資件數為有兩位數成長，不過陸資來台金額卻大砍。（圖／路透）

記者馮建棨／台北報導

經濟部投審會今天（20日）公布1月份外資、僑外資統計，1月核准僑外投資件數為293件，比上年同期增加0.34％，其中新南向國家來台投資60件，年增15%，最為亮眼，不過陸資來台金額大減。

投審會表示，1月份僑外資來台投資件數有293件，金額累計有美金3億4,076萬3,000元，比上年同期減少6.77％。其中核准新南向國家來臺投資件數為60件，比上年同期增加15.38％，金額累計有美金1,064萬5,000元，比去年同期減少3.01％，觀察各國來台，以越南、泰國及紐西蘭來臺投資金額均較去年同期成長。

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陸資來臺投資方面，1月核准陸資來臺投資件數為10件，較上年同期減少47.37％，金額只剩美金315萬2,000元，比上年同期減少96.15%。投審會解釋，去言由於核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及臺灣分公司股份等較大投資案所影響。

對外投資方面，投審會說，1月核准對外投資件數為68件，較上年同期增加28.3％，金額美金6億7,220萬7,000元，比上年同期增加35.88％。金額增加原因是核准中華雙子星開發股份有限公司以美金1億1,400萬元，投資越南威京雙子星（越南）投資有限公司及富邦人壽保險股份有限公司以港幣7億元，增資香港富邦人壽保險（香港）有限公司等較大投資案所致。另本年1月核准（備）對新南向國家投資件數為20件，較上年同期增加42.86％，投(增)資金額計美金2億6,790萬3,000元，較上年同期增加17.10％；其中對新加坡（成長比率20206.49％）及越南（成長比率為256.38％）投資金額較去年同期大幅成長。

至於在對大陸投資方面，1月核准對大陸投資件數為53件，比上年同期減少5.36％，金額計美金3億8,262萬4,000元，比上年同期增加12.68％，金額增加原因為本年1月份核准信義房屋仲介股份有限公司以大陸地區投資事業信義置業（上海）有限公司的自有資金人民幣5億元，在中國大陸地區轉投資設立信義企業管理（上海）有限公司等較大投資案所致。

▼經濟部投審會公布1月份統計，新南向國家投資件數為有兩位數成長，不過陸資來台金額卻大砍。（圖／路透）