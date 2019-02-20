上班爭分奪秒　打卡OUT　一銀「刷臉」只要0.3秒

▲一銀上班改人臉辨識，刷臉就可以上班。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行今（20）日正式推出金融業首創員工「人臉辨識」差勤管理，達成一秒內多人同步完成識別，同時依起訖時間記錄自動結算員工差勤總時數，確保員工工時權益，建立幸福企業新標竿，打造員工人事管理領域的新里程碑。

第一銀行表示，生物辨識技術能實現體驗安全順暢的刷臉樂趣，三公尺的辨識距離僅需0.3秒即可完成，且支援多人同步辨識，員工不再需要排隊或搶刷，同時員工無需接觸辨識機器，免除指紋辨識的衛生憂慮；此外，辨識引擎更加入AI活體辨識技術，讓整體流程精準快速又方便。

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人臉辨識於各產業的應用層面甚廣，在金融場域更是強化顧客體驗的利器，第一銀行的行動銀行APP「第e行動」與「iLEO」，亦已提供「快速登入服務」指紋、臉部辨識，只要完成簡單的初次設定，之後即可透過生物辨識登入，大幅提高使用便利性與安全性，讓客戶不用再記憶帳密資訊。

第一銀行率先其他金融業，將人臉辨識導入行內差勤管理系統的金融機構，把金融科技普及至第一線員工的生活體驗之中；未來第一銀行對外將綜合人工智慧、大數據及雲端等核心技術，推出更加「即時、多元、便利」的顧客服務，搶攻未來數位金融新契機。