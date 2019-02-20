嚇到了！人民幣去年波動大　民眾七成無存款且維持不變

▲國泰金調查民眾對人民幣看法，有七成以上的民眾沒有人民幣存款。（圖／CFP、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國泰金今(20)日發布2月份國民經濟信心調查，並針對民眾對於人民幣的看法，根據調查顯示，民眾有76.7%沒有人民幣存款，並且未來一年裡有72.3%的民眾對人民幣存款或存款總額並不會改變。

國泰金表示，受到景氣動能與美、中貿易戰變化影響，人民幣匯率在2018年的震盪幅度加大，全年高低點貶值超過10%。

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2019年初以來，人民幣雖略有回穩跡象，國泰金表示，民眾對於人民幣波動的看法，已經有趨緩的現象，53.6%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，而認為人民幣會升值的民眾比例23.6%(升值2%~5%有19%、升值超過5%有4.6%)略高於看貶人民幣的民眾22.8%(貶值2%~5%有15.9%、貶值超過5%者，則有6.9%)，兩者差異不大。

進一步了解民眾持有人民幣的意願，仍有高達76.7%的台灣民眾未持有人民幣存款，略低於去年同期的78.8%，並且有72.3%的民眾未來一年對於人民幣存款、總存款都維持不變。另外，增加人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，略高於去年同期(6.6%)的水準，未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾佔16.0%，略高於計畫減持人民幣的民眾比例11.7%。

國泰金表示，這次調查是針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，共成功回收1萬412份有效填答問卷。