三大利多　今年陸股資金行情可期



▲股市示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

隨著中美貿易戰和緩，聯準會態度偏鴿，近期資金重返風險性標的，包含先前跌深的科技股、新興市場都出現明顯反彈，而沉寂已久的上證指數也重新站上2,700點，滬深兩市成交量也同步放大至3,000億人民幣以上，顯示投資信心轉趨樂觀。投信法人皆認為，下半年隨著貿易爭端逐漸明朗，海外資金及保險資金持續流入，加上入摩入富題材，上證指數將有機會進一步向上挑戰，建議投資人適時分批布局。

元大投信MSCI A股研究團隊表示，上半年中國經濟仍處於築底階段，因此目前暫時先以反彈視之，不過隨市場逐漸消化利空，預期今年下半年資金行情成為陸股最大動力，尤其外資動向更是關鍵指標，建議投資人可以關注MSCI（美國明晟公司）2月底公布的新方案內容。

▼ MSCI 將階段性的提高A股權重。（圖／路透社）

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MSCI指數體系是全球法人機構參考重要指標，去年正式納入A股後，階段性進度吸引全球投資人關注，目前正規劃三個方向，一是A股今年納入比重提高4倍，並於5月底及8月底分兩階段實施；二是創業板的股票納入可投資範圍；三是自2020年5月底起，納入168檔中型股，預估成分股總數將達400檔以上，更能完整覆蓋A股市場。

根據申萬宏源研究報告資料，評估MSCI A股今年納入比重提高4倍，將給A股帶來882億~3500億元人民幣的新增資金。而緊接著富時羅素指數在2019年6月和9月的指數納入將為A股帶來423億元人民幣新增資金。還有標普道瓊2019年亦將A股納入其全球指數體系，又將給A股帶來1000億元人民幣資金。綜上，預料下半年海外資金流入A股規模可達2302億~4922億元人民幣以上，市場有望出現一波資金卡位潮。

國泰投信總經理張雍川表示，中美貿易戰趨緩，有助陸股反彈力道，目前看來資金比較寬鬆，中美貿易戰是最大干擾，不過，一般認為，中國大陸是以時間換取空間的策略，時間將站在大陸這邊，未來成長仍不可限量。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠也表示，以過去12月為基礎來計算，股息殖利率3.7%大於5年期債券殖利率2.9%，從過去陸股起漲前的統計觀察，常常會出現股息殖利率大於債券殖利率，被視為陸股起漲前的指標訊號，至少上半年股優於債明確，其中，A股大型權值股將是首選。