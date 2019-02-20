美中新一輪談判順利　蘋概股士氣大振台股上漲逾65點　突破10200點關卡



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中新一輪談判順利開展，亞馬遜、沃爾瑪等消費類股領漲，帶動美股三大指數順勢上揚。台股今（20）日集中市場加權指數開盤上漲29.68點，以10,181.94點開出，隨著美中談判順利，蘋概三王開紅盤皆漲逾1%，引領蘋概股一片紅通通，指數漲幅也擴大逾65點，直接突破10210關卡，目前最高來到10,1218.00點。

台積電（2330）今年每普通股將配發10元現金股利，其中由去年獲利發放的8元現金股利將在今年7月發放，而今年第一季獲利發放的2元現金股利則將在第四季發放。台積電董事會將修改章程，規劃未來每季都發放現金股利，每季現金股利將於次一季的董事會核准後6個月內配發。此舉將提高對外資渴望高股息的吸引力，今日早盤以231.50元開出，目前股價上漲逾1%，最高來到232元。

週一川普表示，貿易談判取得許多進展；歐盟執委會主席則表示，川普承諾暫不對歐洲車加稅，消息令市場投資氣氛轉佳，預期有助台股續升。

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而今日的媒體也報導，包括統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧台股總分析師張明祥都大力看好利多發酵，力挺 2 月台股偏多架構不變。

沃爾瑪財報樂觀，美中在華府繼續進行貿易磋商，均提振投資人信心，但漲幅在尾盤收斂，因聯準會（Fed）紐約聯準行總裁威廉斯表示沒有必要升息，除非經濟成長或通膨意外加速。道瓊工業指數收漲8.07點或0.03%，報25,891.32點；標普500指數收漲4.16點或0.15%，報2,779.76點；那斯達克指數七連漲，收高14.36點或0.19%，報7,486.77點。

分析師表示，以技術面來看，台股連續第二日站上半年線，短中期均線呈多頭排列，指數推升力道強。此外，在2/14成交量能放大至1400億以上後，連續四個交易日量穩價揚，在大盤緩步墊高格局之下，成交量能並未有過熱現象，籌碼安定；2月25日至28日的MWC展，可留意5G手機材料更新商機的臻鼎、台郡，及可折疊手機題材的達邁、達運及和鑫。