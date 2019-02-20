台指期拉高結算有譜　一開盤漲近50點距離10200點僅差9點

▲國際股市持續穩步攻堅，台股期現貨近期也跟上這波漲勢，並站穩萬點關卡之上。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判持續進行中，提振投資人信心，美股3大指數全數收紅，今（20）日是台指期結算日，市場預期有機會拉高結算，一開盤隨即向上攻堅，電子期指、金融期指齊揚，指數一度漲近50點，距離10200點關卡僅差不到9點。

美中貿易新一輪談判順利展開，帶動美股3大指數收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲8.07點，漲幅0.03%，收25883.25點；那斯達克指數上漲14.36點，漲幅0.19%，以7486.77點作收，連續7天收漲；標準普爾500指數微幅收高4.16點，漲幅0.15%，報2779.76點；費城半導體指數尾盤跌2.69點，跌幅0.2%，收1348.49點。

請繼續往下閱讀...

股期雙市周二站穩10100點關卡之上，其中台股延續多頭走勢，在大立光、鴻海等權值股力挺下，指數開高走高，不過量能無法有效放大，終場上漲6.95點，以10152.26點，成交量1013.92億元，三大法人同步站在買方，合計買超65.34億元，其中自營商賣超18.3億元，投信買超5億元，外資及陸資買超14.63億元。

台指期昨天盤初震盪走高，持續站穩10100點關卡，不過盤中獲利賣壓出籠，終場上漲4點，以10142點作收，與現貨相較，逆價差10.26點，成交量7萬1591口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1763口至3萬5962口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1033口至5萬9821口。