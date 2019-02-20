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散裝航運第二季運價可望回升　東森、慧洋、裕民營運看好

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▲散裝航運市場今年下半年業績可望成長，法人看好東森、慧洋及裕民後市表現。（圖／東森國際提供）

▲散裝航運市場今年下半年業績可望成長，法人看好東森、慧洋及裕民後市表現。（圖／東森國際提供）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰即將進入第七輪貿易磋商，法人估計，大陸向美國購買的黃豆預計第二季裝船，將能帶動運價回升，散裝航運市場今年下半年業績可望成長，看好東森、慧洋及裕民後市表現。

上月底巴西淡水河谷水壩發生潰堤事件，影響巴西礦砂產能，散裝船運的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）一路走跌，2月11日更跌破600點，今年初以來跌幅已超過五成。

請繼續往下閱讀...

由於鐵礦砂減產，散裝航運業進入產業淡季，業者表示巴西政府在安檢的態度，將是產業淡季延長與否的關鍵。業者指出，鐵礦砂如果減供至四成以上，將影響全球鋼鐵廠的後續產能。

▲中美貿易戰開打，慧洋海運預料對散裝航運影響不大。(圖／慧洋海運提供)

▲中美貿易戰開打，慧洋海運預料對散裝航運影響不大。(圖／慧洋海運提供)

法人分析指出，散裝船運的波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）預估在今年第一季落底，自第二季起，大陸承諾向美國購買的500噸黃豆將開始裝船，預估三月起客戶將洽租船舶，將能推升運價回升，可望挹注散裝航運業者業績表現。

另外，今年對散裝航運業影響較大的部分則為國際海事組織(IMO)對壓艙水與低硫油新制的環保政策實施期限，壓艙水公約預計今年9月、低硫油則預計2020年1月正式上路。

業界目前以改用低硫油並逐步汰換舊船方式因應，未來新造船將直接備有壓艙水系統，也有部分新造船預計與廠商進行技術合作，以較低成本安裝脫硫設備，新船可望有更好的合約價格。

其中，慧洋今年度預計將有三艘Supramax及兩艘Handy交付，全年度57艘舊船換約，可望穩定慧洋全年營運保持穩健成長態勢。

ET快訊
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關鍵字：貿易戰,散裝航運,東森,慧洋,裕民

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