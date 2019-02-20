女主播光收禮就破百萬！控業者苛扣薪資　慘遭房東趕出門

▲女直播主魚魚公主(左)、宥宥(右)與平台發生糾紛。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

館長陳之漢、前議員童仲彥等多名網紅入駐的直播平台浪Live，傳出其中有2名女直播主怒控該平台苛扣薪資，還以與「信用卡盜刷集團合作」為由，與她們惡意解約。

根據《周刊王》指出，人氣女直播主「魚魚公主」、「宥宥」出面指控，月前遭浪Live惡意解約，百萬薪資還被扣住。「魚魚公主」表示，一年前簽約加入浪Live，期間替平台賺進上千萬收益，但是她應該要領到的15.6萬主播服務費、120萬元禮物收益卻遲遲未入帳。

▲女直播主魚魚公主。（圖／翻攝自Facebook）

魚魚公主表示多次向浪Live反應，卻總是得到「部分粉絲刷卡購買有問題，必須凍結11、12月款項」，魚魚公主說，對方甚至懷疑她與信用卡盜刷集團合作，一起詐取獎金，讓她感到無委屈。魚魚公主也因為2個月沒正常收入，讓她被房東要求搬家。

▲女直播主宥宥。

另一名宥宥則說她的4.8萬主播服務費、禮物收益共20萬元被扣，理由則是「部分粉絲購買禮物的虛擬貨幣有呆帳」。對此指控，浪Live表示已將相關違法事證提交刑事局，對於2位女直播主對媒體散佈不實消息，惡意重傷平台聲譽，將保留一切法律追訴權。