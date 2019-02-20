豪門公主遭控劈小王！「脫光我來」　鹹濕對話曝光

圖、文／鏡週刊

擁有百億資產的南郡企業家族公主張馨云，婚後才6年即驚傳婚變，其夫家指控張女劈腿，而遭控的小王則是知名自行車捷安特代工廠銘泰五金總經理郭富勝，據法院訴訟文件，夫家指控張女借公司出國參展名義到泰國享受2人世界，怒而訴請離婚，法院一審判准離婚，但到了二審，法官竟認定夫家對感情破裂應承擔較多責任，因此判夫家敗訴。本刊循線找到張馨云的公公，他拿出自扮柯南蒐集的證據，怒控法官是以司法逼迫他們挽回出軌妻子，根本就是本末倒置。

▲原本令人稱羨的豪門婚姻，當時還有立委陳亭妃（右）證婚，但維持僅6年，鬧離婚收場。（圖／鏡週刊提供，下同）

2月11日上午8點多，農曆春節假期剛過的開工日，台南市安南區銘泰五金工廠後方停車場開來一輛紅色五門轎車，從車上下來一名略施脂粉的女子，穿著黑色運動外套、藍色牛仔褲搭配藍色帆船鞋，沒有急著打卡上班，而是先過馬路到工廠對面的便利商店，再拿著咖啡緩步進入工廠上班。

這名女子打扮樸素，外表就像一般上班族，檯面上是銘泰五金工廠的職員，事實上她的來頭不少，因為她是擁有百億資產的南郡企業家族公主張馨云，才結婚6年的她，就因與五金工廠總經理郭富勝曖昧不清，2人疑似假藉工作之名一起出國尋歡，因而被夫家告上法院訴請離婚。

▲專為知名單車代工的銘泰五金總經理，被指控介入別人婚姻。



我們循線找到了張女的公公張鎮路，他向本刊表示，因為兒子懷疑妻子感情生變，2人鬧離婚對簿公堂，一審法官判准離婚，但到了二審，台南高分院合議庭認為，張男主張兩造婚姻有難以維持之重大事由，但證據不足，因此判決敗訴，不得請求離婚，這樣的結果讓男方不能接受。

所謂清官難斷家務事，這場豪門婚姻，所有證據已經充分顯示，夫妻兩造關係已經破裂，無法收拾，法官卻罕見不准2人離婚，實在耐人尋味。

▲位於台南的銘泰五金，是知名自行車捷安特和美利達的鎖頭以及零件代工廠。

至於與郭總經理曖昧的部分，張馨云強調與對方曾是短暫情侶，但和對方分手多年，完全沒有關係，而郭總經理也說兩人出國是分房睡，並未有曖昧關係。不過張女夫家卻對他們雙方說法高度存疑，並找出證據質疑二人的關係。

張董告訴本刊，張女丈夫曾在電腦裡找到張女與郭富勝的LINE對話，其內容為男方告知自己妻子經營的美容護膚店裡進新器材，女方則說：「當第一個VIP」郭男說：「脫光、我來」女方回：「SPA嗎？好啊」男方：「人體按摩」。火辣露骨鹹濕的內容，顯示兩人關係不單純，並提交法院當證據。

▲▼男方出示與張女的LINE對話記錄。

張女眼見無法狡辯，只好承認曾與郭總經理發生過肉體親密關係，當時法官問，郭男最後一次與張女發生關係是在何時？郭男表示就是line對話的那個時間，且是女方結婚之前，但此說法立即被張董打臉。

張董說：「郭富勝辯稱兩人曖昧時間點，是2012年11月間其妻美容護膚店開幕之前的事，但事實上，美髮沙龍在商業登記設立的網站上登記時間點是2014 年12月，兒子與媳婦早在2013年結婚，二人所提出的對話記錄時間點，根本就是偽造的。」後來郭男又改口說忘記確切日期，但又肯定表示兩人交往時間，一定是張女結婚前的事。

為了反擊夫家，張妻也提出照片，控訴先生與一名女性出遊墾丁，導致台南高分院合議庭在二審時認為，張男主張兩造

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