　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲根據統計，2018年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布工業及服務業受僱員工薪資統計結果，2018年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%，創下近18年同期最高增幅，加計獎金及加班費等後，每人每月總薪資平均5萬1957元，年增3.94%，其中又以電信業總薪資平均10萬791元，居各行業之冠。

根據統計，2018年每人每月總薪資平均為5萬1957元，進一步觀察各行業，電信業以10萬791元「薪」情最佳，緊追在後的是銀行業，平均總薪資達9萬9311元，排名第3、4名的則為電力及燃氣供應業、航空運輸業，每人每月總薪資平均達9萬5853元及9萬4304元。

請繼續往下閱讀...

至於部分工時員工較多的教育服務業（僅含補習班）平均總薪資2萬6033元、餐飲業3萬3619元相對較低，另外美髮及美容美體業也只有2萬9071元。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲調查也發現，電信業以每人每月總薪資平均10萬791元居各行業之冠，其次為銀行業、電力及燃氣供應業、航空運輸業。（示意圖／記者張一中攝）

另一方面，去年本國籍全時員工與全體受僱員工每人每月總薪資差距2839元，就行業別觀察，住宿及餐飲業因部分工時受僱員工占比較高，兩者差距4147元居各業之冠；製造業因僱用較多外籍勞工，差距也達4142元。

景氣逐漸放緩，是否影響勞動市場，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，從受僱員工人數、加班工時、薪資等3指標來觀察，其中製造業加班工時最能反應景氣當前狀況，因為景氣不好，加班需求相對也降低，從數據來看，製造業加班工時已連續3個月呈現負成長，去年10、11、12月分別年減0.2、1、1.1小時，加上經濟部去年12月工業生產指數年減1.45%，反映去年景氣成長力道有減緩。

至於其他2項指標，去年受僱員工人數年增1.39%，呈現穩定成長，每人每月平均加班8小時也與上年持平，另外非經常性薪資年增率9.38%，也是2015年以來最高增幅，並未明顯反映減緩跡象，因此潘寧馨說，未來將會持續觀察。

ET快訊
越南淪陷非洲豬瘟！20日0時起從越南帶肉品入境　開罰20萬
工作壓力大沙鹿女師翹課散心失聯5天！灑淚下跪：對不起
黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚

關鍵字：主計總處,薪資,工時,加班,景氣,服務業,製造業,銀行業,薪水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

加薪有感？2018年國人平均月薪4.1萬　創近18年最大增幅

台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

嬌生J＆J掀併購熱潮　精準醫療指數今年來漲16%

國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱　振興經濟經濟部國發會挑戰大

貿協組機械買主聯盟　深耕新南向市場

2019馬來西亞國際清真展　台灣優質清真產品強勢出擊

慧洋首季換約船數上看15艘　法人：今年營運將比去年好

糟糕！新南向政策失靈　國銀獲利衰退兩成

啥米！富翁、富婆是他　射手座靠朋友竟是最富

影／華航罷工省思　學者：從「愛拚才會贏」變成「會吵才會贏」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

穿「超貼毛衣」替艦長父賣水餃 水餃妹爆紅...狂粉一次訂萬顆捧場

台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

嬌生J＆J掀併購熱潮　精準醫療指數今年來漲16%

國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱　振興經濟經濟部國發會挑戰大

貿協組機械買主聯盟　深耕新南向市場

2019馬來西亞國際清真展　台灣優質清真產品強勢出擊

慧洋首季換約船數上看15艘　法人：今年營運將比去年好

糟糕！新南向政策失靈　國銀獲利衰退兩成

啥米！富翁、富婆是他　射手座靠朋友竟是最富

影／華航罷工省思　學者：從「愛拚才會贏」變成「會吵才會贏」

星展銀行今年拚「3接」　接地氣接軌國際接受人才

一句話證明是資深鄉民「講教主根本菜」　知道鄭公、鯰姐才夠資深

川普推特語錄／加州浪費幾十億美元…連高鐵都蓋不好　還慫恿15州一起告我

前黑澀會美眉鄭靚歆：「同性戀或異性戀就只是一個很自然而然發生的事情。」

疑為網球國手謝政鵬愛侶！文大女學生「開學2天」遭公車輾斃

南投燈會主燈福嘟嘟發大財萌爆！香港遊客跨海朝聖

梅根王妃重回影壇！　18禁電影將在戲院上映

台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

McLaren Senna二手仍夯…美國一落地馬上漲5成！　林志穎帥駕它大直買甜點

Selina隔19年穿北一女制服！　瘦一圈變V臉「神逆齡」根本女高生

卡爾拉格斐死因出爐！時尚老佛爺不敵「癌王」胰腺癌　傳奇殞落

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

財經熱門新聞

夾娃娃店泡沫破滅！　月利潤1萬..

發票烏龍　中獎發票200元領不..

你達標了嗎？去年12月薪資4...

台積電今年員工平均分紅近110..

精準醫療指數今年來漲16%

高薪族是你嗎？4行業每月總薪資..

國際景氣趨緩加上國內成長動能減..

台股帶動權證去年發行量創新高　..

超強大「無痛存錢懶人包」　6種..

慧洋首季換約船數上看15艘　法..

新南向政策失靈　國銀獲利衰退

陸廠3倍薪挖角台工程師

澳保健品大廠發獲利預警　股價慘..

無腦回饋最吸睛　2018年國人..

更多熱門

相關新聞

國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱

立法院新會期開議，行政院祭出47條優先法案，其中有多項經濟政策，有的是希望在中美貿易戰強化台灣體質相關修法，顯見今年經濟情勢不容樂觀，新會期立法院經委會預料會對今年我國景氣有不少討論。

你達標了嗎？去年12月薪資4.1萬

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

面試談薪說依公司規定就不會被砍價？

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不到

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

工作壓力大　女師翹課散心失聯5天

男生超愛！「傲嬌個性萌爆」星座Top4

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

冷氣團恐暴襲！北東低溫13°C中南部拉10度溫差

盛竹如曝遭逼拍片「向羅淑蕾公開道歉」

邱淑貞女兒消失2年變名模！

要裝避孕器　人妻聽到醫老公對話超傻眼

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面