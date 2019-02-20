台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

▲根據統計，2018年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處公布工業及服務業受僱員工薪資統計結果，2018年全體受僱員工經常性薪資平均4萬980元，年增2.57%，創下近18年同期最高增幅，加計獎金及加班費等後，每人每月總薪資平均5萬1957元，年增3.94%，其中又以電信業總薪資平均10萬791元，居各行業之冠。

根據統計，2018年每人每月總薪資平均為5萬1957元，進一步觀察各行業，電信業以10萬791元「薪」情最佳，緊追在後的是銀行業，平均總薪資達9萬9311元，排名第3、4名的則為電力及燃氣供應業、航空運輸業，每人每月總薪資平均達9萬5853元及9萬4304元。

請繼續往下閱讀...

至於部分工時員工較多的教育服務業（僅含補習班）平均總薪資2萬6033元、餐飲業3萬3619元相對較低，另外美髮及美容美體業也只有2萬9071元。

▲調查也發現，電信業以每人每月總薪資平均10萬791元居各行業之冠，其次為銀行業、電力及燃氣供應業、航空運輸業。（示意圖／記者張一中攝）

另一方面，去年本國籍全時員工與全體受僱員工每人每月總薪資差距2839元，就行業別觀察，住宿及餐飲業因部分工時受僱員工占比較高，兩者差距4147元居各業之冠；製造業因僱用較多外籍勞工，差距也達4142元。

景氣逐漸放緩，是否影響勞動市場，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，從受僱員工人數、加班工時、薪資等3指標來觀察，其中製造業加班工時最能反應景氣當前狀況，因為景氣不好，加班需求相對也降低，從數據來看，製造業加班工時已連續3個月呈現負成長，去年10、11、12月分別年減0.2、1、1.1小時，加上經濟部去年12月工業生產指數年減1.45%，反映去年景氣成長力道有減緩。

至於其他2項指標，去年受僱員工人數年增1.39%，呈現穩定成長，每人每月平均加班8小時也與上年持平，另外非經常性薪資年增率9.38%，也是2015年以來最高增幅，並未明顯反映減緩跡象，因此潘寧馨說，未來將會持續觀察。