嬌生J＆J掀併購熱潮　精準醫療指數今年來漲16%

▲今年來醫療業併購活動不斷。（圖／記者謝婷婷攝）

記者周康玉／台北報導

全球製藥大廠嬌生J&J近日宣布，將以34億美元收購醫療機器人研發公司Auris Health，掀起新話題，代表精準醫療的ETFx HealthTech指數，今年來累計已大漲16%，

法人指出，今年以來，醫療業併購動作不斷，而且多數都瞄準精準醫療相關公司，預期將帶動相關概念股價。

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事實上，今年來醫療業併購活動不斷，大多數都瞄準精準醫療相關公司。例如：美國製藥巨頭Bristol-Myers Squibb及禮來藥廠Eli Lilly在1月時，分別宣布收購生技大廠Celgene、腫瘤學公司Loxo，強化在癌症免疫療法與基因治療的實力。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，Auris創辦人兼首席執行長Frederic Moll，同時也是達文西手術機器人公司的聯合創始人；而Auris開發的機器人內視鏡系統，能精準將活檢器械深入支氣管，達到過去難以到達的部位，具有早期診斷肺癌的能力，已獲得美國食品藥物管理局FDA批准。

嬌生收購Auris後，未來將與Google母公司Alphabet旗下的醫療設備事業Verily合作結盟，以進軍精準醫療領域。

常李奕翰表示，各大藥廠、醫材或生技大廠都磨刀霍霍，凸顯精準醫療正是當前與未來的主流趨勢。而在併購活動熱度帶動下，代表精準醫療的ETFx HealthTech指數，今年來累計已大漲16%，扭轉去年第4季因貿易戰造成的頹勢，呈現強勢回歸態勢。

▼今年來生醫指數表現。（資料來源：Bloomberg，統計至2019/2/15為止）