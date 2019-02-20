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遠見／手機直播答題搶獎金　用藝人網紅勾出潛在顧客

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文╱蕭玉品

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

17 Media推出《17Q》，掀起直播問答節目的風潮，蝦皮購物的《蝦皮金頭腦》、《蘋果日報》的《動腦A》也跟著登場，背後潛藏什麼商機？

「雕蟲小技的『蟲』是什麼蟲？」「麥當勞哪樣餐點熱量最低？」「烏賊的別名是什麼？」緊張緊張、刺激刺激，一連串的問題逼得人喘不過氣。

這是蝦皮購物推出的《蝦皮金頭腦》益智問答遊戲，已是近兩個月來台灣夜晚最紅的娛樂了。一到晚上8點，就有粉絲守在手機前，只要在限時內連續答對八道選擇題，就能和其他同樣答對的人，均分10萬蝦幣。

請繼續往下閱讀...

到了晚上9點，《蘋果日報》的《動腦A》直播搶答接著登場。每晚問五個題目，總獎金15萬。

但《蝦皮金頭腦》與《動腦A》，並不是直播問答的始祖，這股台灣智慧型手機上的直播答題風氣，從2017年開始吹起。最早由直播平台17 Media在App上推出《17Q》問答遊戲，接著又在去年2月，與八大電視台合作，祭出亞洲第一個手機、電視跨螢播出的《17好聰明》。從此帶動各平台如雨後春筍般做起問答節目。

觀眾的確買單行銷遊戲化的直播模式。《蝦皮金頭腦》每日平均參與人數約8萬，去年12月12日的雙12活動期間，累計64.5萬人次參與，最高同時在線人數約10萬人，相當於一個中型手遊的規模。

電商為何要製作這類搶答節目？蝦皮購物商業營運總監楊晨欣表示，電商平台其實不再只是購物網站而已，也希望能夠跟用戶有更多互動，成為能提供更多內容、更多娛樂體驗的新型媒體平台。

蝦皮購物行銷經理鄧運慈進一步說明，為了讓消費者不只在購物時才打開App，近來電商無不努力強化社群、互動與娛樂，「當電商平台成為生活的一部分，轉換率自然提升。」

暴紅三大關鍵：長知識、不必露面、互動

但簡單問答怎能暴紅？有三大關鍵。

首先，增長知識本來就潛在人類的DNA，「搶答更是男女老少都愛玩，」曾任多年電視節目製作人、現為17 Media資深副總的嚴濰秜指出。

確實，不論東西方，電視史上，益智問答都有重要地位。電影《貧民百萬富翁》就以此為故事主軸，還獲得奧斯卡獎。

「獎金」更是不可缺，任何搶答都必須搭配獎金才有誘因。不論《17好聰明》《蝦皮金頭腦》或《動腦A》，所有節目都有獎金機制。《動腦A》為刺激參賽者，明訂只要同時超過1萬人答題，總獎金會從15萬增至20萬。

加上在電視年代，想賺獎金，參賽者必須拋頭露面，前往攝影棚參賽，還可能公開出糗。如今，參賽者完全隱身在手機後，只要按幾個鍵，獎金便可輕鬆入袋，參與動機也因此提升。

「名人」與「互動」則是讓觀眾快速進入節目的原因。《蝦皮金頭腦》請來藝人趙正平當關主，大獲好評；《動腦A》更是大手筆，第一名模林志玲、歌王蕭敬騰，都曾參與。

商研院資深出口顧問康耕輔直言，直播、電商平台紛紛做起直播答題，就是市場競爭激烈下，快速找回粉絲的手段。藝人、網紅因為吸粉能力強，還會吸引從來沒進過平台的潛在消費者。「電商、直播都是長尾經濟，愈多人、愈具規模愈好，」康耕輔提到，若一個名人能吸引5萬名粉絲看直播，20個名人就有100萬個粉絲，成本相較在數位渠道投放廣告低。

例如《17好聰明》每集邀請八位名人擔任來賓，「等於帶八個名人的粉絲進虛擬世界，像一起進小巨蛋互動，」嚴濰秜說。

同時，隨著科技進步，觀眾不再像過去只能坐在電視機前，單向被動接收訊息，如今能直接用手機發表意見，並立即看到答題結果，「就像貞子從電視機爬出來與你互動，」嚴濰秜妙答。

台北市長柯文哲受邀上首集《17好聰明》時，就差點引發觀眾暴動。因為節目強調互動，柯文哲答到第九題時，是由觀眾為他選擇，「柯P最想答市政，偏偏觀眾指定他答動漫，他直說完了完了！」嚴濰秜笑稱，有超過52萬的觀眾要柯文哲答動漫題，他愈不知所措，觀眾愈樂。

洗粉、圈粉、轉粉三階段：潛在顧客變會員 提升購買率

嚴濰秜曾是電視人，觀眾對互動的熱愛，她深有所感。她提到，過去15個人做一檔電視節目，就是關在小房間裡討論，「現在跨螢互動，是上萬人決定節目怎麼走。我們正在思考『人人都是製作人』這件事。」

康耕輔強調，透過名人與互動元素，能帶出洗粉、圈粉、轉粉三階段。洗粉是讓許多人看到節目，圈粉是從中撈出一群粉絲，而最重要的轉粉，則是變現，「以電商來說，就是讓他們註冊成為會員，並提升購買率。」

也別小看直播搶答節目，背後的企畫可不簡單。鄧運慈透露，《蝦皮金頭腦》光是出題，就讓團隊想破頭，活動期間，祕密小組天天「關禁閉」，腦力激盪想題目，有成員看電影看到一半，靈光乍現，「台灣誰第一個獲得奧斯卡」這題，就此誕生。

正因為題目多元，有時事、KUSO、冷知識等各種風格，回饋會直接反映在Google上。「《蝦皮金頭腦》結束後，Google上的熱門搜尋，會有我們題目的關鍵字，」鄧運慈說。

《17好聰明》則擴大了觀眾族群，年輕族群原本用智慧型手機玩《17Q》，但電視節目開播後，不少年輕人走出房間，與長輩同樂。還有《蝦皮金頭腦》的參賽者找來「八支手機」一起答題，社群效益明顯激增。

直播搶答愈來愈熱，新型態的商業模式也出現了。《蝦皮金頭腦》最近一波活動，就和快車肉乾、日本洗衣產品Ariel合作。17 Media的益智問答更從線上做到線下，去年中華職棒賽事中場時，全場便拿手機「一起Q」。

究竟今年還會有多少各式平台投入直播答題，又能玩出什麼新花樣？拭目以待。

Box

台灣三大手機直播答題指標節目

《17好聰明》

製作：17 Media、八大電視台

遊戲機制：答對所有題目的挑戰者，可得10萬元獎金。一起答對的觀眾亦可另外分得獎金

推出時間：2018年2月至8月。新一季《17Q》電視版，預計2月中播出

參與方式：註冊17直播App，即可參賽

效應：擴大使用族群，觀眾從年幼到年長均有

《蝦皮金頭腦》

製作：蝦皮購物

遊戲機制：答對8題者，均分10萬蝦幣（可在蝦皮購物上消費）

推出時間：2018年雙12活動期間。此後不定時推出

參與方式：成為蝦皮購物App會員，即可參賽

效應：2018年雙12期間吸引64.5萬人參與

《動腦A》

製作：蘋果日報

遊戲機制：答對5題者，均分台幣15萬元

推出時間：2018年12月至今

參與方式：成為《蘋果日報》App會員，即可參賽

效應：林志玲、林心如、蕭敬騰等名人紛紛共襄盛舉

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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