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遠見／電動車接棒燃油商機　台灣能再創新二輪奇蹟？

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文／林鳳琪

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

2018年，中美貿易僵局壓垮全球經濟成長；國際能源總署發表的關鍵報告更指出，燃油車末路來臨，如果不改革，勢必被淘汰。

台灣將在2035年全面禁售燃油機車，距離大限之日僅剩16年。但危機就是轉機，全球電動車每年正以超過50％的成長速度，異軍突起。

全球二輪產業中，台灣廠商長期扮演關鍵角色，在電動車熱潮之下，各家業者更是精銳盡出。《遠見》除了探訪多家指標性本土廠商，亦走訪歐亞各大車展，看看老品牌如何拚轉型？新創業如何打天下？一場又一場的新「二輪奇蹟」持續上演中，你絕對不能錯過！

請繼續往下閱讀...

2019新年伊始，全球汽車產業仍籠罩在寒冬的陰霾中。

2018年引爆的中美貿易戰，成了壓垮汽車產業的最後一根稻草，全球車市急凍。中國車市28年來首度下滑，半年內跌掉近二成；美國通用、福特汽車接連傳出大規模關廠裁員潮。

台灣國產車製造也不例外。在勞動部登記3000多位無薪假員工中，一半是汽車產業的員工。

韓國車市也預警將倒退十年，為防堵供應鏈倒閉骨牌效應，韓國政府已緊急啟動上兆韓元的救援計畫。

就在各國車市風雨飄搖之時，去年一份報告，更直接預告燃油車末日！

台灣燃油機車大限 僅剩16年

根據國際能源總署（IEA）發表的《國際電動車展望》（2018 Global EV Outlook），在環保、減碳、拯救氣候變遷下，近幾年來全球正掀起一股「移動革命」。

不少國家已宣布禁售燃油車的時間點。

六年後、2025年就是歐洲挪威、荷蘭的燃油車大限年；2030年，德國，甚至在亞洲斯里蘭卡的馬路上，恐將看不到傳統燃油新車的影子。

至於台灣，行政院已宣布，將在2035年禁售燃油機車。距離現在僅剩16年。

但危機就是轉機。在車市寒冬與燃油車末日逼近下，全球電動車每年正以超過50％的成長速度，異軍突起。

根據IEA統計，2017年全球新掛牌電動車達300萬輛，推估2025年將突破2500萬輛。屆時全球出廠新車中，每四輛車就有一輛是電動車。

不僅電動車市場崛起，因電池技術與充電設施愈見成熟，電動機車與電動單車的市場也正起飛。

連在越南，都能看到這股熱潮。當地最大房地產開發商Vingroup集團，去年就斥資逾千億元，打造335公頃的祕密造車園區，短短半年不到，便推出電動二輪車。

工研院產科國際所分析師曾郁茜也指出，以目前全球電動機車年複合成長率12.1％推估，2020年總銷量將達135萬輛，產值也將突破1023億台幣。

在這波全球交通工具的革命中，台灣並非毫無優勢。由於台灣在自行車與機車的上下游產業鏈布局完整，電動車熱潮猶如產業寒冬裡的一劑強心針。

例如自行車業，就明顯看到產業的轉型。台灣傳統自行車年產值，近三年像溜滑梯似的，一路從2015年622億元衰退至2017 年僅剩470億元。

但電動自行車產值，風景卻截然不同。近幾年以年成長逾70％之勢，屢創紀錄。經濟部統計處日前更推估，2019年台灣電動自行車產值將突破百億元。

去年底，一年一度的台北自行車展上，不論是台灣整車廠龍頭巨大、美利達，或知名零配件供應商，煞車系統商彥豪金屬或鏈條廠桂盟等，紛紛推出最新技術與產品。

電動車商機旺 全球老將、新秀同場較勁

甚至，電子科技廠也有100多家參展；其中，不乏近年走紅歐洲與日本，由達方電子所創的電動自行車新品牌BESV。「產業低潮多年，已經很久沒有這麼熱鬧了！」一位參展廠商興奮地說。

在車展上，巨大執行長劉湧昌興奮地向來賓解釋，台灣發展電動自行車已經20多年，已進入物聯網時代，巨大的車上裝了數十顆感應器，能隨時記錄、測試，優化人機介面的騎乘經驗。

一旁的巨大董事長杜綉珍興奮補充，例如空氣動力技術，柯P能做到一日雙塔，就是靠這個幫忙。這樣的設計也很適合女性，可以跟著車隊上山下海一整天不怕脫隊。她進一步表示，這技術是巨大自己開發的，每台車都有的標配，能提升附加價值與獲利。

與自行車展相隔不到一週，機車發源地義大利，於米蘭舉辦全球年度最盛大的機車展。米蘭與台北，機車與自行車，位於地球兩端，卻不約而同以電動車做為今年主流。

包括來自美國的哈雷（HARLEY）、歐洲的偉士牌（Vespa）等，全都推出電動機車。

台灣廠商在這個國際大展中，一點也不遜色。

隱藏在角落的新創品牌OTTO BIKE，攤位毫不顯眼，卻擠滿人潮。這正是台灣廠商。

展場中央，二層樓高的巨型舞台，則由台灣龍頭光陽（KYMCO）斥資打造，展示六款車型，從電動自行車、小綿羊到商用車、能源系統，一字排開。此外，光陽大手筆租下米蘭大教堂附近的維拉劇院，發表首部由台灣設計自製的紅牌電動重機。

雷射燈光秀中，台下全球媒體全都摒息等待SuperNEX的出現。被稱為重機界超跑的SuperNEX，果然沒讓大家失望。從時速0加速到100公里，只需2.9秒；雖是電動車，卻保有六段變速及引擎嘶吼聲的騎乘享受，更被外媒評選為2018年米蘭車展前五大最佳車款。

「電動機車的時代，我們看到了一個空前絕後的大好機會，是一個能讓KYMCO變成市場領先品牌的機會，」光陽董事長柯勝峯一身勁裝皮衣登場。為了這天，他已準備了近十年。「我們一直在等一個最好的時機，」柯勝峯不只一次強調。

美國印度潛力大 台廠摩拳擦掌

自從2018年初，行政院訂出2035年將禁售燃油機車後，台灣電動機車大戰隨即開打。

先是光陽搶在年初日本車展，推出IONEX車能網，與電動機車新創獨角獸Gogoro互別苗頭；緊接著，對手陣營聯手籌組聯盟。老大光陽也不甘示弱，由柯勝峯親自領軍，一路從日本、中國，打到法國、印度、義大利，又回防台灣，全球開戰。

這場戰爭從年初打到年底，雙方你來我往叫陣廝殺、互不相讓，更一路從個人版打到商用版，戰況愈演愈烈。

其實，不管是曾創千億產值的自行車，或曾居全球前四大機車生產國、第五大市場的機車，台灣的二輪產業，從品牌、整車組裝到關鍵零組件，大大小小廠商數千家。小小一個海島，卻擁有全球最完整的產業鏈，這也讓台灣在全球二輪產業居舉足輕重的地位。

曾郁茜進一步分析，隨各國紛紛訂出燃油車限售年限，再加上購車補貼、免稅等鼓勵，及再生能源、智慧城市等發展趨勢，都推升電動車快速發展。很快的，今年，全台電動機車產值就會突破百億台幣。

此外，東南亞因人口成長紅利，是未來成長最快的地區。又如印度，機車年需求約2000萬輛，市場潛力極大。而全球最大市場美國也不容忽視。

曾郁茜表示，過去中國是美國電動機車與相關零組件來源的主要進口國，占78％；台灣則約13％。中美貿易戰是台廠趁機搶進美國絕佳時機。

電動車時代來臨，台灣能否掌握黃金交叉關鍵，重演二輪奇蹟？值得關注。

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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