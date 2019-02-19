貿協組機械買主聯盟　深耕新南向市場

▲貿協籌組機械賣主團，希望深耕新南向國家市場。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

我國機械產業供應鏈在國際上享有盛名，經濟部國際貿易局積極協助我國廠商積極拓銷現在新南向國家正在發展中，正是我國進入市場的好時機，外貿協會聯合廠商籌組「買主聯盟」，希望深耕新南向國家。

貿協表示，過去在2016年就在土耳其籌組「機械買主聯盟」，現在新南向國家是為我國重要的機械出口市場，17年擴大至印度、印尼、越南、泰國、馬來西亞及菲律賓成立各地聯盟，以拓銷及鞏固雙邊經貿市場，不僅讓該等國家買主深入瞭解我國優質產品，也讓我國廠商針對目標國買主需求，提供更快速與到位的服務，切入當地市場供應鏈，進一步促進雙邊貿易成長。

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貿協說，成立聯盟的主要的目的在提升海外機械進口商及代理商對台灣機械的認知度，及鞏固既有的機械買主對台灣機械的忠誠度。各國採購機械之前，必須讓各國製造業者了解台灣機械之特性，因此透過此一平台，定期舉辦交流，提供臺灣機械產業最新資訊，讓各國製造業者了解我國機械優勢及可以提供的製造解決方案等，持續深化臺灣機械業者與海外買主關係，凝聚買主對我國產品向心力及提升好感度，以促成持續對台採購。

貿協補充，針對聯盟的買主，除持續邀請來臺觀展採購，在海外辦理的各項機械推廣活動，也積極邀請買主參與。累積去年透過聯盟計畫已於7國計辦理16場交流活動，累積邀請542家買主參與，包含新南向448家及土耳其94家聯盟成員，成功發送超過2萬2,000份臺灣優勢機械產業電子報，建置買主資料庫。

另外為了因應全球製造業版圖移轉及智慧製造發展趨勢，為強化出口動能，外貿協會除將協助廠商積極拓展新南向市場，並持續深化機械買主聯盟之交流活動，期促成更多實質合作案例。

▼貿協籌組機械賣主團，希望深耕新南向國家市場。（圖／資料照）