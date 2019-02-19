2019馬來西亞國際清真展　台灣優質清真產品強勢出擊

▲馬來西亞國際清真展展前記者會，希望吸引台灣廠商前進馬來西亞開拓清真市場。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為深化台灣清真產業國際鏈結、強化新南向拓銷力道，「馬來西亞國際清真展」今天（19日）在台北舉行展前記者會，希望促成台馬之間更進一步的貿易關係。

外貿協會表示，透過向馬來西亞國際清真展，希望讓台灣了解馬來西亞的清真市場，並且展示台灣參展商特色清真產品，展現台灣拓銷清真市場實力，讓更多適合發展清真的產業加入外銷新南向市場的行列。

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外貿協會副秘書長王熙蒙致詞時表示，台馬間的貿易關係一直都非常密切，且互為前十大進出口國之一。2021年清真產值可望達到3兆美元，更凸顯馬來西亞這個具2千萬穆斯林人口國家的重要性。

貿協補充，全球有超過60％的穆斯林人口居住在亞太地區，其中馬來西亞和印尼就占

六成以上。近年全球穆斯林消費人口快速增加，且消費能力大幅成長，看準東協國家龐大的清真商機，經濟部國際貿易局於106年委託外貿協會成立台灣清真推廣中心，致力協助台灣食品及美妝業者取得清真驗證或認證，並積極於馬印兩國等重點市場舉辦或參加各項推廣活動及國際展覽，為我國業者爭取穆斯林買主訂單。