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國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱　振興經濟經濟部國發會挑戰大

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▲▼▲立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案，不過由於全球經濟受到中美貿易展影響而疲弱，預估今年全年經濟相當艱辛。（圖／記者馮建棨攝）

▲立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案，不過由於全球經濟受到中美貿易展影響而疲弱，預估今年全年經濟相當艱辛。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／綜合報導

立法院新會期開議，行政院祭出47條優先法案，其中有多項經濟政策，有的是希望在中美貿易戰強化台灣體質相關修法，顯見今年經濟情勢不容樂觀，新會期立法院經委會預料會對今年我國景氣有不少論述。

由於今年全球預測機構紛紛下調全球經濟成長率，且我國景氣燈號也在去年12月份跌落「景氣衰退」的藍燈，且企業界對今年第一季紛紛表示不看好，後續要如何推動，掌管國家經濟政策的國發會及經濟部將面臨嚴峻的挑戰。

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行政院主計總處13日公布國民所得概估統計，去年（2018）全年經濟成長率2.63%，較上月預估值上修0.03個百分點，預測今年經濟成長2.27%，較去年11月預測的2.41%，下修0.14個百分點。主計總處表示，主要是受全球經濟成長不確定性升高，影響台灣國內、外需表現。

過去國發會主委陳美伶曾說，國12月是因為整體大環境的關係影響，出口表現不理想，因此整體景氣陷入衰退狀態。陳美伶強調，「這是一個整體大環境的問題」，不是只有台灣才有問題，從全球貿易值跟全球景氣，各大預測機構、智庫都在調降對2019年景氣的看法，另外在手機、半導體的銷售狀況都不盡人意，都會讓台灣經濟受影響，因此「要非常審慎的來看待燈號」，要去思考後續要去做那些努力，讓2019年景氣可以在全球放緩的狀態下，讓台灣維持一定水準。

經濟部長沈榮津則指出，今年要全力拚經濟，經濟部會從出口、投資、建設、消費等四大面向著手拚進行。另外受到中美貿易戰影響，有許多台商表達想要回台投資，經濟部回應，會聽取台商回台的需求，且會全力協助台商把投資項目轉回台灣。

▼立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案，不過由於全球經濟受到中美貿易展影響而疲弱，預估今年全年經濟相當艱辛。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼▲立法院新會期剛開議，行政院列多個經濟法案為優先法案，不過由於全球經濟受到中美貿易展影響而疲弱，預估今年全年經濟相當艱辛。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：經濟部,國發會,振興經濟,主計總處,GDP,貿易戰

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