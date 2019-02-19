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糟糕！新南向政策失靈　國銀獲利衰退兩成

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▲▼新加坡，獅城，獅頭魚身，魚尾獅。（圖／翻攝自freepik）

▲新南向政策並沒有幫助到國銀的獲利，連續兩年都衰退。（圖／翻攝自freepik、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據金管會統計，國銀去年海外獲利達到618億元，其中海外分行有378億元，海外子行有240億元，創歷史新高。新南向國家的獲利為67.6億元，較106年85.6億元，衰退大約兩成左右。

根據金管會統計，去年依照國家別來看，獲利最高的國家為香港，獲利達到333.2億元；美國有79.2億元；中國大陸60.4億元居第三；日本則為51.8億元居第4；越南則有22.8億元。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，新南向的國家獲利卻是衰退，去年的獲利是67.6億元，較前一年的85.6億元衰退，大約有兩成左右，其中東協10國去年獲利大約54.9億元，較去年75.6億元，減少了20.7億元，減少幅度大約27%，東協國家同樣105年的獲利為79.7億元，所以連續衰退兩年。

不過金管會官員強調，並非東協10國都衰退，以柬埔寨來說，去年的獲利就有20.6億元，較前一年的8.5億元大幅成長，官員分析，主要是因為柬埔寨經濟好轉，銀行的獲利有明顯的增長；但是新加坡則因為凱發集團 (Hyflux) 因債務重整、而申請破產保護，慘遭滑鐵盧，去年獲利是-1.5億元，相較於前一年的31.4億元，不僅大幅衰退還由盈轉虧。有銀行則透露，今年海外獲利鎖定歐洲、美國，新南向則還是需要進一步的觀察。

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關鍵字：國銀,海外獲利,新南向,滑鐵盧,失靈

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