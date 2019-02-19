全台最高的燒肉懷石餐廳開幕了　3500元可吃到頂級和牛與魚子醬



▲全台最高的燒肉懷石餐廳2月19日正式開幕。



記者黃士原／台北報導、攝影

乾杯集團最新品牌「和牛47-和牛燒肉懷石」於2月19日正式開幕，餐廳擁有近距離欣賞台北101景色視野，料理主軸則是結合了燒肉、和牛壽司與懷石料理，乾杯集團董事長平出莊司表示，和牛47將以日本頂級和牛Fine Dining新料理形態來跟大家見面，全程提供專人定烤式服務，讓大家可以輕鬆享受美食與美景。開幕初期和牛47僅有一個3500元套餐，可以吃到10道料理，其中包括有日本A5和牛與魚子醬。





▲挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，台北101近在眼前。(圖／乾杯提供)

和牛47座落於微風南山47樓，標高180公尺，為全台景觀最高的燒肉懷石餐廳，面對台北著名地標101、擁有絕佳的景觀視野。挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，台北101近在眼前，夜幕低垂時更將信義區夜景一覽無遺；店內席次86席，同時提供8人包廂，更具隱密性。





▲第一道料理，名物，一次可以吃到頂級和牛、煙燻鮭魚與魚子醬。





▲三大珍味之一的魚子醬。





▲第二嚐「A5和牛PRUNIER魚子醬手卷」則是把魚子醬放在日本和牛生牛肉上一起食用。



在魚子醬流通量少且昂貴的台灣市場下，和牛47與CAVIAR HOUSE & PRUNIER法國百年頂級魚子醬品牌聯手合作，引進頂級奢華的「Tradition頂級魚子醬」與「BALIK頂級煙燻鮭魚」，以「台北新名物 - A5和牛PRUNIER魚子醬手卷‧BALIK頂級煙燻鮭魚」做為餐點的第一道，第一嚐先吃魚子醬「原味」，第二嚐「A5和牛PRUNIER魚子醬手卷」則是把魚子醬放在日本和牛生牛肉上一起食用，最後就是BALIK頂級煙燻鮭魚佐魚子醬來享用。





▲御造，和牛生牛肉三種盛合。





▲燒肉，本日嚴選三拼。





▲燒肉，特選和牛月見醬。





▲烤好後直接沾月見醬食用。





▲牛排。

「和牛47」依各部位的口感不同，設計佐以專門沾醬推出「和牛生牛肉三種盛合」，包含生牛肉握壽司、義式生牛肉塔塔與日式生牛肉，依序從簡單滋味、豐富濃郁至清爽開胃品嚐生牛肉的層層滋味，感受豐富的味蕾變化。

懷石料理有一定會有的食事（米飯類），針對和牛47，乾杯日籍總料理長鈴木俊寬特別設計多達47款不同的炊飯，像是櫻花蝦炊飯、鵝肝炊飯、松茸炊飯、筍子釜飯等，每週都會更新。





▲食事，櫻花蝦炊飯。





▲針對和牛47，乾杯日籍總料理長鈴木俊寬特別設計多達47款不同的炊飯。



另外，有別乾杯燒肉與老乾杯，和牛47的套餐裡有幾道生牛肉的料理，平出莊司說，為了能提供安心且安全的美味生牛肉，特別花費百萬元在餐廳裡打造一個「生牛肉專門處理室」，這個小房間只處理生牛肉，而且嚴格溫控在18度C。不過要是停電怎麼辦？平出莊司說，如果停電就不出生牛肉料理。

和牛47和牛燒肉懷石

地址：台北市信義區松智路17號47樓

電話：02-2723-1808