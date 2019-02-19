啥米！富翁、富婆是他　射手座靠朋友竟是最富

▲資產最豐富的星座前三名，射手座、處女座及天蠍座。（圖／Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

星座特質會是否會影響一個人的理財觀或理財策略？凱基銀行使用自身資料庫進行大數據分析後發現，射手座、處女處、天蠍座依序位居資產最豐的前三名。

凱基銀行分析，射手座可能因其偏好單純直接的性格特質所致，資產配置有六成以上為現金存款；排名第二的處女座，存款、投資及保險比例上各占三成，配置穩健均衡，呼應其務實性格；第三名為精明的天蠍座，特別偏愛固定收益的保險產品，占比高達六成。

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凱基銀行發現，位居資產最豐榜首的射手座、資產配置有超過六成比例在現金存款，很可能與其喜歡單純、直接的性格特質相關，亦可能是因射手座希望經常保持投資的靈活彈性。凱基銀表示，射手座的人緣極佳，朋友多，所以特別偏好參與「財富管理貴賓推薦親友」活動，例如凱基銀行的「有福同享 好禮相伴」活動，推薦親友成為凱基財富管理，就有機會獲得刷卡金1萬2,000元的活動，還可利用百貨檔期加碼時刷卡再賺禮券，就相當受到射手座客戶歡迎。

▲射手座會將好康分享給好友，所以銀行的回饋，他們都賺得到。（圖／翻攝PEXELS、示意圖）

第二名的處女座，投資風格則呈現穩扎穩打的策略，在存款、投資及保險比例上為各占三成，資產配置穩健均衡。金錢態度務實的處女座，喜歡仔細分析找出最有利的投資機會，適合收益相對穩定的高利定存專案，以凱基銀行為例，以銀行推出優於市場水準的高利定存專案，其中新台幣定存專年利率最高達1.28%，期限可以長達15個月，美金與人民幣則提供12個月天期利率最高3.2%，即普遍受到處女座客戶的青睞。

第三名的天蠍座則是偏愛固定收益的保險產品，占比高達六成，不論是在產品種類別或購買次數上，天蠍座都占據首位。尤其保險商品種類繁多，也滿足天蠍座精打細算，喜於找出成本效益最高的性格，是能兼顧理財及人生風險管控的箇中高手。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，星座排名僅供趣味參考，其實高資產客戶的共通特質都是非常瞭解自身需求，進而理性擬定行動策略，並透過理專定期績效追蹤。建議民眾投資時不要僅憑自己的直覺作決策，而是應善用專業理財團隊的需求分析與規劃建議，早日達成人生財富目標。

▼12星座理財建議。（製表／凱基銀行）