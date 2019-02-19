超羨慕！台積電今年員工分紅平均近110萬

▲台積電今年員工分紅平均110萬元。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

台積電不愧是科技業的幸福企業。台積今（19）日公布員工分紅，預計發放471億4008萬元，換算下來平均每位員工可分到109.62萬元，近110萬元。

台積電公告，核准員工現金獎金與現金酬勞總計約471億4008萬元，其中員工現金獎金約235億7004萬元，已於每季季後發放，而現金酬勞約235億7004萬元，將於今年七月發放。

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平均分紅到底可不可信？過去就有台積電的工程師爆料，平均數字滿貼近事實，舉例來說，一名三年資歷的菜鳥工程師、考績普普，分紅約達80萬，而且除了考績最好的5%、與最差的5%，大部分同仁都在這個數字加減10萬之間。

台積電近期召開一連串董事會，通過股東配息、員工分紅外，也通過資本預算為1141.43億元（約為37億美元），包括建置先進製程產能、轉換邏輯製程產能為特殊製程產能、以及第2季研發資本預算與經常性資本預算；同時也通過1億5036萬元,作為上半年之資本化租賃資產預算。

台積電今年股東會日期出爐，將於6月5日舉行，會中將補選一名獨立董事。董事會並同意提名摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)先生為獨立董事候選人。摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)

先生曾任賽靈思公司(Xilinx, Inc.)總經理暨執行長及賽靈思公司(Xilinx, Inc.)董事，目前為台積電的薪酬委員會委員。

此外，台積電也通過一人事議案，核准擢升營運組織15B廠資深廠長廖永豪先生為副總經理。

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